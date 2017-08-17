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Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı



Remzi Şimşek

SAKARYA (İHA) - Cezaevinden firar ettikten sonra Sakarya'da saklanan hükümlü, jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 26 Haziran 2017 tarihinde Kandıra Cezaevinden firar eden ve daha önce 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan' hüküm giymiş S.B., isimli şahsın Kaynarca İlçe Merkezine geldiği ve burada bir evde saklandığı bilgisini alan jandarma ekipleri eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucu cezaevi firarisi saklandığı evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından tekrar cezaevine gönderildi.

(RŞ-



17.08.2017 18:00:58 TSI

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