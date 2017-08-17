ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı

17 Ağustos 2017 Perşembe, 18:00
Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı

Remzi Şimşek
SAKARYA (İHA) - Cezaevinden firar ettikten sonra Sakarya'da saklanan hükümlü, jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucu yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, 26 Haziran 2017 tarihinde Kandıra Cezaevinden firar eden ve daha önce 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan' hüküm giymiş S.B., isimli şahsın Kaynarca İlçe Merkezine geldiği ve burada bir evde saklandığı bilgisini alan jandarma ekipleri eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucu cezaevi firarisi saklandığı evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından tekrar cezaevine gönderildi.
(RŞ-

17.08.2017 18:00:58 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Akyazı'da bayram hazırlıkları başladı
YEREL

AKYAZI'DA BAYRAM HAZIRLIKLARI BAŞLADI
İlahiyat Fakültesi taşınmak için gün sayıyor
YEREL

İLAHİYAT FAKÜLTESİ TAŞINMAK İÇİN GÜN SAYIYOR
Başkan Çelebi, kurbanlık seçimi konusunda bilgi verdi
YEREL

BAŞKAN ÇELEBİ, KURBANLIK SEÇİMİ KONUSUNDA BİLGİ VERDİ
YADEM hizmetleri 250 vatandaşa ulaştı
YEREL

YADEM HİZMETLERİ 250 VATANDAŞA ULAŞTI
Sakarya'da toplu taşımada hedef maksimum memnuniyet
YEREL

SAKARYA'DA TOPLU TAŞIMADA HEDEF MAKSİMUM MEMNUNİYET
SAÜ Rektörü Muzaffer Elmas:
YEREL

SAÜ REKTÖRÜ MUZAFFER ELMAS:
Başkan Yılmazer çalışmaları yerinde inceledi
YEREL

BAŞKAN YILMAZER ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ
Adapazarı Belediyesi'nden Karakalem etkinliği
YEREL

ADAPAZARI BELEDİYESİ'NDEN KARAKALEM ETKİNLİĞİ
Şehrin yeni girişinde çalışmalar hızlandı
YEREL

ŞEHRİN YENİ GİRİŞİNDE ÇALIŞMALAR HIZLANDI
SATSO 2 Ekim'de seçime gidiyor
YEREL

SATSO 2 EKİM'DE SEÇİME GİDİYOR