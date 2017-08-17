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"Hatay Halkı Hakkını İstiyor" imza kampanyası

- Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş:

- "Bir yönetici yada o şehrin kanaat önderleri, o şehri iyi gözlemleyemezse ne şehre, ne kendisine herhangi bir faydası olamaz"



(Fotoğraflı)



Satuk Buğra Güney

HATAY (İHA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 5. Teşvik Paketine kapsamına alınmak için başlattığı "Hatay Halkı Hakkını İstiyor" konulu imza kampanyasını basına tanıttı. Savaş, "Bir yönetici yada o şehrin kanaat önderleri o şehri iyi gözlemleyemezse ne şehre, ne kendisine herhangi bir faydası olamaz" dedi.

Antakya Ottoman Palace'de gerçekleşen toplantıya CHP Hatay milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay'ın son 6 yılda ekonomide on üçüncü, nüfus oranında ise yedinci sırada olduğunu söyledi.

Savaş, 5. Teşvik Paketinin ekonomik anlamda Hatay'ın hakkı olduğunu vurgulayarak, "Bir şehir düşünün altı kusur yıllık savaşın gölgesinde kalmış, bir şehir düşünün ekonomide 7. Sırada nüfus oranında 13. Sırada olduğunu bir bakıyorsunuz 5 veya 6 yıl sonra ekonomik durumu ile nüfus oranı ters çevrilmiş. Ekonomide 13'e gitmişiz. Nüfusta ilk 7'nin içine girmişiz. Bir şehir düşünün Türkiye ortalamasının 5-5,5 daha fazla işsizlik oranına sahip olsun. Bu şartlarda bizim bu imza kampanyası doğuyor. Bir yönetici yada o şehrin kanaat önderleri o şehri iyi gözlemleyemezse, o şehri iyi irdeleyemezse ne şehre, ne kendisine ne de bağının bulunduğu örgüte herhangi bir faydası olamaz" dedi.

Lütfü Savaş, imza kampanyasını 23 Temmuz'da başlattıklarını bu tarihin Hatay'ın anavatana katılış tarihi olduğunun altını çizerek, "Biz bu işi 23 Temmuz günü başlattık. Çünkü atalarımız 23 Temmuz 1939'da çok önemli bir karar vermiş. 16 kusur yıl süren Fransız işgaline karşı mücadeleden sonra 10 ay 20 gün süren bağımsız cumhuriyetini bırakmış ve siyasi bir kararla Türkiye Cumhuriyeti'nin serhat ili olmayı karar vermiş. Biz de aynı gün bu şehrin kanaat önderlerinin, sadece ben olaya Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Başkanı olarak değil tüm Hatay'ın kanaat önderleri olarak ikinci büyük adımı atmak istiyoruz. Bu ikinci büyük adım ekonomik adımdı. Çünkü demin ifade ettiğimiz gibi 6 yıl ekonomik sıkıntı çekmiş kendi gücü kadar misafiri ağırlamış, herşeyini paylaşmış bir toplum gerçekten de Türkiye şartlarının gerisine düşmüştür" ifadelerini kullandı.

Savaş, Hatay'ın ekonomik düzeyinin gelişmesi açısından önemli bir karar almak istediklerini yeniden bir sıçrayış yapma adına 5. Teşvik Bölgesi kapsamına girmek adına bir kampanya düzenlediklerini sözlerine ekleyerek, "İrdeledik ve dedik ki, önemli bir ekonomik karar almamız lazım. Türkiye'nin diğer illerinde olduğu gibi Kahramanmaraş, Kilis ve Osmaniye'de olduğu gibi ve kardeşlik şartlarımızı eşit tutmak adına gelmiş olduğumuz ekonomik seviyenin düşüklüğü adına, yeniden bir sıçrayış yapma adına biz de 5. Teşvik Bölgesi adına bir kampanya yaptık. Bu kampanya gerçekten de Hatay'ın ekonomik refahını biraz daha arttırmak, yeni yatırımlara kucak açmak, istihdamı arttırmak, işsiz sayımızı azaltmak, yatırımla birlikte üretimi arttırmak, üretimle birlikte ekonomik kazanımlar elde etmek için yapmak. biz yola çıkarken bazıları bıyık altından tebessüm etmiş olabilir. sadece bizim 15-20 bin imzada kalabileceğimizi düşünmüş olabilir. artık savaşlar topla tüfekle yapılmıyor. artık savaşlar bir devletin diğerine topyekün mücadelesiyle, o toplumu artık içten çökertmek için yapılıyor" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 5. Teşvik Paketi için imza toplayana belediye personeli ile Belediye Başkanı Savaş hatıra fotoğrafı çekildi.

(BGY-Y)



17.08.2017 18:01:54 TSI

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