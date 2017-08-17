Başkan Ertan Taşlı'dan, 17 Ağustos mesajı
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Esnaf Kefalet kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, 17 Ağustos Marmara depremi ile ilgili bir mesaj
yayımladı.
Düzce Esnaf Kefalet kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, 17 Ağustos Marmara depremi ile ilgili yayımladığı mesajda, "Binlerce vatandaşımızın ölmesine, on binlerce vatandaşımızın da yaralanmasına yol açan ve geride büyük yıkım bırakan 17 Ağustos depremi, milletimizin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Deprem değil, bilinçsizlik ve tedbirsizlik öldürür gerçeğini hep aklımızda tutarak Allah'ım bizlere, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın. 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümünde, böyle bir acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Depremde kaybettiğimiz deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.
(TT-RFK-Y)
17.08.2017 18:06:32 TSI
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