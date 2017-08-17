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Ceylanpınar'da Sosyal Alanlar Artıyor



(Fotoğraflı)



Uğur Kuş

ŞANLIURFA (İHA) - Ceylanpınar Belediyesi tarafından ilçede sosyal alanların çoğalması, vatandaşlara vakit geçirecekleri nezih alanların oluşturulması amacıyla park yapım çalışmalarına hız verildi.

2017 yılı içerisinde ilçeye 4 yeni park kazandırılması hedeflenirken parkların ilki Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde yapılıyor. Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Bayol ve Mehmet Altun çalışmaları yerinde inceledi. Fatih Sultan Mehmet Parkında oyun grupları ve kamelyaların montaj işlemi tamamlanırken zemin kauçuk ve çevre düzenlemesi ise devam ediyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, Fatih Sultan Mehmet Parkının bir ay içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi. İlçede 2017 içerisinde 4 yeni park yapmayı hedeflediklerini ifade eden Bayol, "Ceylanpınar Belediyesi olarak Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde yaklaşık 3 bin 500 metre kare alan üzerine spor aletleri, çocuk oyun grupları, kamelyalar ve yeşil alanın olduğu bir park yapıyoruz. Parkımız mahalle sakinlerinin gelip hoş vakit geçireceği, sıcak yaz gecelerinde gelip serinleyebilecekleri ve oturup sohbet edebilecekleri bir sosyal alan olarak vatandaşlarımıza hizmet verecek. Parkımız içerisinde ayrıca bir kafeterya da bulunacak. Parkta sürdürülen çalışmalarımız da son yaklaştı. Bir ay içerisinde parkın yapımını tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. Öte yandan 2017 yılı içerisinde ilçemize 4 adet park kazandırmayı hedefliyoruz. Peyderpey farklı mahallelerimizde park çalışmalarımız devam edecek."

Mahalle Sakinlerinden Mustafa Demir de Ceylanpınar Belediyesi tarafından yapımı devam eden parkın mahalleye kazandırıldığı için Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya teşekkür ederek, "Mahallemizde sosyal alanımız yoktu. Belediyemiz tarafından güzel bir park yapılıyor. Çalışmalarından dolayı belediyemiz ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

(UK-LO-Y)



17.08.2017 18:12:56 TSI

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