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Malatya Film Platformu başvuruları 1 Eylül'de bitiyor



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - 9-16 Kasım tarihleri arasında, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 7.'si düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek olan Malatya Film Platformu başvuruları 1 Eylül'de bitiyor.

Üretim aşamasındaki projelerin senaryo geliştirme ve yapım öncesi desteklenmesi ve sektör aktörlerinin katılımıyla güncel ortak yapım olanaklarının tartışılmasını amaçlayan Malatya Film Platformu 11-15 Kasım tarihlerinde 7. Malatya Uluslararası Film Festivali çatısı altında gerçekleştirilecek.

Jüri ve finalistlerinin ekim ayında düzenlenecek basın toplantısında açıklanacağı Malatya Film Platformu'na başvurular 1 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar sürecek. Başvuran projeler arasından seçilecek iki ayrı kategoriden 10 proje, Malatya Yapım Geliştirme'de finale kalacak.

Bu yıl 7. Malatya Uluslararası Film Festivali çatısı altında, yapım öncesi projelere destek olarak sinema sektörüne doğrudan katkı sağlamak, yapım öncesi projelerin yönetmen ve yapımcılarına proje geliştirme, sunma imkanı sağlayacak Malatya Film Platformu, uluslararası festival marketleri ile ilgili eğitimleriyle de sinema sektörüne uzun vadeli katkı sağlamayı hedefliyor.

Uluslararası yapım ortaklıkları kurulmasında gerekli eğitimleri sunmak ve uluslararası ortak yapım merkezlerinden biri haline gelmek amacıyla ilk kez düzenlenen Malatya Yapım Geliştirme'de finale kalan 10 filmin yönetmen ve yapımcısı, alanında uzman isimlerle 4 gün boyunca projelerini geliştirme, sunum ve ortak yapım konularında çalışacak. Çalışma sonrasında jüri tarafından aralarından seçilecek iki projeye ise destek ödülü verilecek.

Ertem Eğilmez aile filmleri yapım destek ödülü

1970'li yıllardan itibaren Arzu Film çatısı altında imza attığı yapımlarla aile olgusunu öne çıkaran ve bu filmlerle bir döneme damgasını vuran Ertem Eğilmez'in aile filmlerinden ilham alınarak, bu yıldan itibaren, Malatya Yapım Geliştirme kapsamında, jüri tarafından seçilen ve ana teması aile olan uzun metraj bir projeye Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü verilecek.

Toplumsal eleştirilerin yanı sıra, aile bireylerinin tüm zorluklara karşı kenetlendiği, birlik ve dayanışma duygusunun öne çıktığı filmlerinde dramla güldürüyü buluşturan, ustalıklı hikayeleriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan Ertem Eğilmez'in bugün de aynı ilgiyle karşılanan filmlerinin izinde, 'Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü'ne sahip olmak için başvuran projelerin ana temalarının da "aile" olması bekleniyor.

7. Malatya Uluslararası Film Festivali kapanış töreninde açıklanacak olan Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü almaya hak kazanan proje, 100 bin TL para ödülünün sahibi olacak.

TRT yapım destek ödülü

7. Malatya Uluslararası Film Festivali Malatya Yapım Geliştirme kapsamında tema sınırlaması olmaksızın başvuran ve platforma katılma hakkı kazanan projeler arasından jüri tarafından seçilen bir projeye de TRT Yapım Desteği verilecek.

Yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda deneyimli sinemacının katılarak tecrübelerini paylaşacağı Malatya Film Platformu, çeşitli söyleşi, workshop ve etkinliklerle de dünyanın çeşitli yerlerinden gelen sinemacıların buluşmasına ev sahipliği yapacak. Malatya Yapım Geliştirme ve ana kategorilere ait yarısma yonetmelikleri ve basvuru formlarına malatyafilmfest.org.tr adresinden ulasılabiliyor.

(BT-LO-Y)



17.08.2017 18:15:20 TSI

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