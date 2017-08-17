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Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:

17 Ağustos 2017 Perşembe, 18:16
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:
- "Kervansaray Buluşmaları Malatya ve Battalgazi'nin tanıtımı açısından önemli"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 16-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 9. Uluslararası Kervansaray Buluşmalarının, Malatya'nın ve Battalgazi ilçesinin tanıtımının yanı sıra insanlar arasında kaynaşmayı sağlaması bakımından önemli olduğunu söyledi.
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 16-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 9. Uluslararası Kervansaray Buluşmaları öncesi muhtarlarla bir araya geldi.
Battalgazi Belediyesi yeni hizmet binası Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı öncesi Gürkan, muhtarlarla Battalgazi Belediyesi yeni hizmet binasını gezdi.
Daha sonra Meclis Salonu'na geçen Başkan Gürkan ve muhtarlar, 16-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 9. Uluslararası Kervansaray Buluşmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Muhtarlar, Kervansaray Buluşmaları'na muhtarlar olarak gerekli ilgiyi göstermenin yanı sıra gelen konukları en iyi şekilde karşılayıp ağırlayacaklarını ifade ettiler.
Toplantıda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Kervansaray Buluşmaları'na her zaman sahip çıkan muhtarlara teşekkür ederek, Battalgazi Belediyesi yeni hizmet binası hakkında bilgiler verdi.
Gürkan, yeni hizmet binasında ilk toplantıyı muhtarlarla yaptıklarını belirterek, "Türkiye'de hakikaten böyle bir belediye hizmet binası yoktur. Bu bina akıllı bina diye tabir etiğimiz, kendi elektrik enerjisini kendisi üreten bir hizmet binası. Avrupa'da belediye binaları prestij binalarıdır. Prestij binaları, konservatuar binalarıdır, tiyatro salonlarıdır, sanat galerileridir ve belediye binalarıdır. Siz Avrupa'da medeniyete yolculuğuna çıktığınızda özellikle bu binaları gezersiniz. Dolayısıyla bizim buradaki hizmet amacımız, sadece kendi hizmet ihtiyacını karşılayan bir hizmet binası ötesinde, şehre bir anlam kazandıran, şehre bir ciddiyet kazandıran ve şehrimizin kimliği, belleği, hafızası olan bir bina yapmamız gerekiyordu. Tabi buranın daha eksikleri çok. Duvarları sanat galerisi gibi işlenecek. Hizmetler yapılır, yollar yapılır, saraylar yapılar, hizmet araçları alınır, ama esas olan şehrin huzuru, güvenirliği ve şehirde yaşayan insanların birbirleri ile kaynaşmasıdır. Birinci önceliğimiz, en öncelik meselemiz budur. Diğerleri temel işlerdir. Kolay işlerdir. Ama şehrimizin birliğini, bütünlüğünü sağlayamazsanız, insanlar arasındaki güvenirliği sağlayamazsanız, o şehir, yaşanmayan ölü şehir olur" diye konuştu.
(BT-LO-Y)

17.08.2017 18:16:59 TSI
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