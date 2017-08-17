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Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin:

17 Ağustos 2017 Perşembe, 18:19
Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin:
- "Dinine, vatanına ve bayrağına sevdalı bir nesil yetiştirmek amacındayız"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, Yeşilyurt Belediyesi tarafından yaz döneminde çeşitli merkezlerde verilen eğitimlerin çok verimli geçtiğini ifade ederek, "Bizim tek amacımız var o da: Dinine, vatanına, bayrağına ve memleketine sevdalı, okuyan, öğrenen ve sürekli bilgi arayışında olan bir nesil yetiştirmektir, bu aşamada ciddi mesafeler kat ettik" dedi.
Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde eğitim ve kültürel hizmetlerde bulunan Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezinde yaz döneminde açılan 'Değerler Eğitimi' Kursunun tamamlanması nedeniyle veda programı düzenlendi.
Yeşilyurt Belediyesinin Özalper, Şeyhbayram, Samanlı ve Abdulgaffar Mahallelerinin birleşme noktasında hizmete sunduğu Rabia Parkı içerisinde kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunan Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezinin toplantı salonunda düzenlenen veda programında çeşitli gösteriler sahnelendi.
Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erkan Dikenli, Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürü Cavit Aslan, Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezinin idarecileri, veliler ve mahalle sakinlerinin takip ettikleri veda programında okunan ilahiler ve şiirler hüzünlü anların yaşanmasına neden oldu.
Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezi idareci tarafından organizasyonu yapılıp, 'Değerler Eğitimi' kursiyerleri tarafından gerçekleştirilen etkinlik, Ahsen Sena Sevimli ve Salih Nebi Ada isimli öğrencilerin okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Berra Sağır, Zühre Çoban, Fatma Özge Sevimli ve Meral Erdemir isimli öğrenciler tarafından okunan Hz. Muhammed ( S.A.V.)'in Hadis-i Şeriflerinin ardından seslendirilen ilahiler duygulu bir atmosferin yaşanmasına neden oldu. Programın sonunda kursa katılan bütün öğrenciler tarafından '15 Temmuz' şarkısı seslendirildi. Şarkıya eşlik eden davetliler, öğrencileri ayakta alkışladılar.
Veda programının sonunda 'Değerler Eğitimi' kursunu başarıyla tamamlayan minik öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi.
Yeşilyurt ilçesinde hizmet veren Gençlik Merkezleri ile Yeşilkonak Hizmet Binalarında hedefledikleri ortamı yakaladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, "Rabia Parkı içerisinde mahalle sakinlerine eğitim, kültür ve sanatsal hizmetlerde bulunan Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezimizde yaz dönemi eğitimleri oldukça yoğun geçiyor. Değerler Eğitimi adı altında açılan kursumuz tamamlandı. Düzenlenen veda programında birbirinden değerli gösterilerini mahalle sakinleriyle paylaşan öğrenci kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Bu güzel organizasyonu düzenleyen idarecilerimize ve öğretmenlerimize ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Katıldıkları kurslarda yeni bilgiler öğrenmek adına büyük bir gayret sarf eden öğrencilerimizin aldıkları eğitimler neticesinde ortaya koydukları üstün başarı hepimizin göğsünü kabartıyor. Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat'ın büyük önem verdiği Gençlik Merkezleri ile Yeşilkonak Hizmet binalarımızdaki eğitim kalitesinin üst seviyeye çıktığını bu tip etkinliklerde yakından görebiliyoruz. Bizim tek amacımız var o da: Dinine, vatanına, bayrağına ve memleketine sevdalı, okuyan, öğrenen ve sürekli bilgi arayışında olan bir nesil yetiştirmektir, bu aşamada ciddi mesafeler kat ettik. Sağlam bir neslin yetiştiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Bu hedefe uygun eğitim müfredatına sahip kurslarımıza katılan 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın bilgi hazinelerine katkıda bulunmak bizim adımıza gurur vesilesidir. Kış döneminde de başta eğitim olmak üzere kültürel ve sanatsal hizmetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.
(BT-LO-Y)

17.08.2017 18:19:11 TSI
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