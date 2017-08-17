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Muhtarlara baklavalı, dondurmalı motivasyon

17 Ağustos 2017 Perşembe, 18:20
Muhtarlara baklavalı, dondurmalı motivasyon

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, Gaziantep'te yapılacak muhtarlar futbol turnuvasına katılan muhtarlar takımının antrenmanını ziyaret ederek, Antep baklavası ve Kahramanmaraş dondurması ikram etti
Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, Gaziantep'te ilçeler arasında oynanacak olan ve 15 Eylül'de başlayacak olan muhtarlar futbol turnuvasına Nurdağlı muhtarlar takımının antrenmanını izledi. Kaymakam Düzgün, aşırı sıcaklara rağmen antrenmanlara devam eden muhtarlara Antep baklavası ve Kahramanmaraş dondurması ikram etti. Muhtarların şampiyonluk kupasına ulaşacağını inandığını belirten Düzgün, müsabakalarda başarı diledi.
İddialı olduklarını belirten muhtarlar ise kupayı almak istediklerini ifade ederek, kendilerine destek veren Kaymakam Düzgün'e teşekkür etti.
(SD-Y)

17.08.2017 18:20:10 TSI
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