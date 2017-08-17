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TBMM Başkan Vekili Aydın ve milletvekilleri köy halkıyla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Ahmet Aydın, Sincik ilçesine bağlı Aksu Köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Aksu Köyünde köylülerle bir araya gelen TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Milletvekili Adnan Boynukara ve İbrahim Halil Fırat, köylülerin sorun ve sıkıntılarını dinledi. Köylülerle uzun uzun muhabbetler eden TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet köylülerin sorun ve sıkıntılarının çözümü noktasında ellerinden gelen gayreti göstereceklerini her zaman halkla iç içe olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

(CK-SD-Y)



17.08.2017 18:23:01 TSI

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