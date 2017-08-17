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Milas'ta moloz alanında 5 gün arayla ikinci yangın

-İtfaiye ekipleri yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf ediyor



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma-Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Milas'a bağlı Kırcağız Mahallesi sınırları içerisindeki moloz dökülen alanda 5 gün arayla ikinci kez yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Geçtiğimiz 12 Ağustos Cumartesi günü yanan Kırcağız Mahallesi'ndeki moloz dökülen alan, yine yanmaya başladı. Molozların arasındaki lastiklerin de alev almasıyla gökyüzüne yükselen kara dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbarın ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı 2 arazöz, bir kepçe ve 6 itfaiye personeli olay yerine sevk edildi. Ekipler, 5 gün arayla ikinci yangının yaşandığı noktada yangını söndürmek için büyük çaba harcadı.

Yerleşim alanına yakın bir bölgede devam etmesi nedeniyle mahalleliye panik yaşatan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya ve söndürülmeye çalışılıyor.

(DL-MB-Y)



17.08.2017 18:27:52 TSI

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