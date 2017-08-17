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TBMM Başkan Vekili Aydın Çelikhan'da vatandaşlarla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ve AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Adnan Boynukara ile İbrahim Halil Fırt, Çelikhan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ve milletvekilleri, geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçiren Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut'u ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Çelikhan ilçesi hakkında bilgiler alarak yapılması gereken hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulunan Aydın, daha sonra ilçede faaliyet gösteren esnafları tek tek ziyaret etti. Esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Aydın ve beraberindeki heyet daha son olarak ise ilçede bulunan bir kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyen TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet, dinledikleri sorun ve sıkıntıların giderilmesi konusunda çalışmalar yapacaklarını belirtti.

(CK-SD-Y)



17.08.2017 18:29:15 TSI

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