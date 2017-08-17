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Düzce'de patpat uygulaması



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA)  Düzce'nin Akçakoca ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım araçlarının sık sık devrilmesi sonucu meydana gelen kazalar sonucu polis ekipleri tarafından, patpatlara yönelik uygulamalar başlatıldı.

Akçakoca ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım araçlarının devrilmesi ve meydana gelen kazalarda birçok insanın yaralanması sonucunda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce, Düzce'de patpatlara yönelik uygulamalar başlatıldı. Ekipler özellikle çevre yolu, mahalle araları ve çevre yolu girişlerinde yaptıkları uygulamalarda cezai işlemler başlattı. Patpatlarla insan taşıyanlara 190 TL cezai işlem uygulandığı öğrenilirken, jandarma ve polis ekiplerinin uygulamaları ve cezai işlemlerinin süreceği belirtildi.

(TT-RFK-Y)



17.08.2017 18:29:42 TSI

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