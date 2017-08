YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükelçi Cho Yun-soo, Kore gazileri için Van'da

Büyükelçi Cho Yun-soo, Kore gazileri için Van'da



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Cho Yun-soo, 17 Ekim'de Kore gazileri yararına düzenlenecek etkinlik öncesi Van'a geldi.

Van Valisi Murat Zorluoğlu'nu ziyaret eden Büyükelçi Cho Yun-soo, düzenlenecek etkinlik için destek taleplerini iletti. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirecekleri etkinlikte Kore gazileri ve aileleriyle bir araya geleceklerini kaydeden Büyükelçi Cho, Van'ın tanıtımı için de her türlü çabayı göstereceklerini söyledi. Kore'nin büyüyüp bugünlere gelmesinde Kore gazilerinin çok önemli rolü olduğunu anlatan Büyükelçi Cho, bundan dolayı gazilere minnettar olduklarını belirtti. Akdamar Adası ve Van Kalesi'ni gezdiklerini anlatan Büyükelçi Cho, otellerdeki turist yoğunluğunun kendilerini sevindirdiğini ifade etti.

Büyükelçi Cho ve beraberindeki heyetin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Vali Zorluoğlu ise, ekim ayında düzenlenecek etkinliğin çok önemli olduğunu belirtti. Etkinliğe valilik olarak gerekli desteği vereceklerini açıklayan Vali Zorluoğlu, Van'da yaşayan Korelilerin olası sorunlarını çözmek için de her zaman kapılarının açık olduğunu bildirdi.

Büyükelçi Cho'ya, Van'ın oldukça genç bir nüfusa sahip olduğunu anlatan Vali Zorluoğlu, valilik ve belediye olarak gençlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenledikleri bilgisini paylaştı. Üniversite gençliğinin hedef kitlesi içerisinde olduğuna dikkat çeken Vali Zorluoğlu, "Bundan dolayı Van YYÜ ile yapacağınız etkinliği heyecanla bekliyoruz. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. İki ülke ilişkileri hızla gelişiyor. Bu ilişkilerimizin daha da geliştirilmesini arzuluyoruz. Ama ülkemize ve ilimize sadece turist değil, yatırım da bekliyoruz. Van'a yatırım yapacak Korelilere de her türlü desteği vereceğiz" şeklinde konuştu.

Daha sonra ziyarete dahil olan 87 yaşındaki Vanlı Kore Gazisi Tevfik Gezgen ise, Kore Büyükelçisi Cho ile tanışarak, gerçekleşen sohbette Kore anılarını paylaştı.

Ziyaret, Vali Murat Zorluoğlu ile Güney Kore Ankara Büyükelçisi Cho Yun-soo'nun karşılıklı hediye takdimiyle son buldu.

(MSA-Y)



17.08.2017 18:33:50 TSI

NNNN