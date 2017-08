YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Soğanda gündemle ilgili açıklamalarda bulundu

VAN (İHA) – Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkanı Zahir Soğanda, sosyal medyada çıkan haberlerin gerçekle bağdaşmadığını belirterek, "Teşkilatlarımıza karşı bir karalama kampanyası var" dedi.

İl başkanlığı binasında düzenlenen 'Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuşan Başkan Soğanda, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. AK Parti hükümeti ile birlikte Türkiye'nin üç kat büyüdüğüne dikkat çeken Soğanda, "Artık borç alan bir ülke değil, borç veren bir ülke haline geldik. Şu anda dezavantajlı kesimlerin tümüne el uzatan AK Parti hükümetleri, dünyada mazlum halkın ve Müslümanların umudu haline geldi" dedi.



"AK Parti ikinci en yüksek oyunu 16 Nisan referandumunda aldı"

AK Parti'nin kuruluşundan itibaren Van'da elde ettiği oy oranlarına değinen Soğanda, "2002 yılında Van'da yüzde 25 oy alarak 6 milletvekili çıkaran partimiz, 2004 yılında yüzde 40'lık bir oranla ilçelerin çoğunda belediyeleri aldı. 2007 yılında, o dönemdeki atılımlar ve halkın teveccühü ile yüzde 53 oranında oy alan partimizin 2009 yılında maalesef oyları düştü ve yüzde 34 oranında oy aldı. 2011 yılı milletvekili seçimlerinde yüzde 40, 2014 mahalli seçimlerinde yüzde 41 ve hemen akabinde Cumhurbaşkanı seçimlerinde ise yüzde 42 oranında oy aldı. Kobani olayları ve bütün teşkilatlarımızın yakılıp yıkılması nedeniyle 7 Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 20'ye düşen oyumuz, 1 Kasım seçimlerinde yine halkın teveccühü ile yüzde 30'lara çıktı. En son 16 Nisan referandumunda hükümetin ve yerelde de teşkilatımızın yaptığı çalışmalar neticesinde Van'da yüzde 43 oranında oy aldık. Bu oran, AK Parti'nin tarihi süresince oransal olarak almış olduğu ikinci yüksek oy oranı olup, ayrıca aldığı 200 bin oy ile rakamsal olarak ilimizde en yüksek oyu alan teşkilatız. Ben bu başarıyı elde eden teşkilatımız başta olmak üzere partimize güvenerek bu oyları veren tüm halkımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Teşkilatlarımıza karşı bir karalama kampanyası var"

Sosyal medyada çıkan haberlere de değinen Soğanda, şöyle dedi:

"Bundan 3 yıl 2 ay evvel şimdiki Cumhurbaşkanımız tarafından atandık ve hep birlikte bu davayı yürütüyoruz. Fakat son zamanlarda sosyal medya ve bazı yerel medya sitelerinde Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir il başkanımız görevden alındığı zaman bizi de onunla eşleştirerek yazılar yazıyorlar. Değerli arkadaşlar; merak etmeyin, günü gelince ömür de tükenecektir. Bize 'değişim şart' dendiği vakit, biz de yeter deriz, 'devam' dendiği zaman devam ederiz. Fakat kongre sürecine girdiğimiz son dönemlerden itibaren teşkilatlarımıza, milletvekillerimize, başkanlarımıza karşı bir karalama kampanyası söz konusu. Benim böyle bir durumum söz konusu değil ve genel merkezin de böyle bir teklifi olmamış. Biz hala görevimizin başındayız ve yolumuza devam ediyoruz. Genel merkezimizin alacağı her karara boynumuz kıldan incedir. Bu karalama kampanyaları, siyasi rakibimiz olan ve her türlü karalamayı meşru kılan ve nasıl ki Cumhurbaşkanımıza karşı FETÖ, PKK ve HDP işbirliğiyle 17 Aralık'ta başladıysa, onun devamı niteliğinde AK Parti Van İl Başkanlığımıza yapılmaktadır. Fakat AK Parti Van İl Başkanlığı olarak, bütün kardeşlerimizle omuz omuza, ilk günkü aşkla yolumuza devam ediyoruz."



"AK Parti güneştir, balçıkla sıvanmaz"

Sosyal medyada ayrıca teşkilatta para karşılığında kadroların dağıtıldığı iddialarına da değinen Soğanda, "Daha önce seslendiğim gibi yine buradan onlara sesleniyorum. Varsa elinizde bir delil, getirin birlikte savcılığa gidelim. Ancak, bugüne kadar herhangi bir delil getirilmedi ve bunlar birer iftiradan ibarettir. Yanlış yapanların yanında olmayacağımızı ifade ettiğimiz gibi iftiraya uğrayan arkadaşlarımızı da yalnız bırakmayacağımızı ilk günden itibaren söyledik. Ama bunların yaptığı çamur at izi kalsın. Ama AK Parti kadroları güneştir, balçıkla sıvanmaz. Bunu herkes böyle bilsin. Bize haftalık ömür biçenler, kendilerine ömür biçtiklerinin farkında değiller. Allah'a şükür şerefiyle, onuruyla, haysiyetiyle bugüne kadar çalışan bir teşkilatız. İnşallah Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bu başarımızı 2019 yılındaki seçimlerde de göstereceğiz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da davamıza hizmet eden bütün kardeşlerimizle kucaklaşacağız" şeklinde konuştu.

Toplantı, dilek ve temenni bölümüyle sona erdi.

17.08.2017 18:54:27 TSI

