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Manisa'da "Bağımsız Gençler Mektebi" projesi

17 Ağustos 2017 Perşembe, 18:59
Manisa'da "Bağımsız Gençler Mektebi" projesi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa'da gençlerin madde bağımlılığından uzak tutarak sportif faaliyetlere yöneltmeyi hedefleyen "Bağımsız Gençler Mektebi Projesi" Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'e tanıtıldı.
Makedonya Göçmen Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Eyüp Deniz, 1975 Maltaspor Kulübü Başkanı Adnan Uslu, "Bağımsız Gençler Mektebi Projesi" Koordinatörü Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Eğitim ve İyileştirme Bürosu Uzmanı Tolga Yıldız Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'e ziyaret etti. Gençlerin madde bağımlılığından uzaklaştırılarak sportif faaliyetlere yönlendirmeyi hedefleyen projeyi tanıtan 1975 Maltaspor Kulübü Başkanı Adnan Uslu, "Projemiz, genç bireylerin sportif, sosyal ve kültürel motivasyonlarının yükseltilmesi, iyi rol model seçebilen, hayır diyebilen, sosyal ve kültürel dejenerasyondan kurtulup, özünü bilen ve sahip çıkan, yeterliliklerinin, yeteneklerinin farkında olan bireyler yetişmesini sağlamak için iyi alışkanlıklar kazandırma sürecidir. Proje, 1975 Maltaspor Kulübü Derneği tarafından yürütülecektir. Proje sürecinde ortaklarımız; Manisa İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşilay Manisa Şubesi, Yunusemre Halk Eğitim Merkezi, iştirakçilerimiz; Manisa Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Yunusemre Belediye Başkanlığı ve AKUT Manisa Şubesi olacaktır. Projemiz, Manisa İli Yunusemre İlçesi sınırlarında yer alan Tevfikiye, Ayni Ali ve Kuyualan mahallelerini içine alan halk dilinde Malta Mahallesi olarak tabir edilen bölgede ikamet eden 14-18 yaş aralığındaki 50 gencin bağımlılık yapıcı madde kullanımdan uzak durabilmeleri için; bilinçlendirme, farkındalık kazandırma ve motivasyonlarının yükseltilmesi amaçlarını taşımaktadır. Projemizden toplamda 50 genç bireyin doğrudan yararlanması, bu gençlerin ailelerinin ve birebir iletişim içinde aynı sosyal çevrede bulundukları akranlarının ise nihai olarak yararlanması beklenmektedir. Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler hedef grubun fizyolojik ve psikolojik gereksinimlerine göre seçilmiştir. Projenin koordinatörlüğü, proje kapsamında verilecek konferanslar ve eğitimler madde bağımlılığı ile ilgili ülkemizde aktif çalışan profesyonellerce gerçekleştirilecektir. Böylelikle projemizin sosyal faaliyet ve bilinçlendirme aşamalarının birbirleri ile dengeli ve tamamlayıcı olması sağlanmıştır" dedi.
Bir yıl süreli projenin Eylül ayında futbol maçı ile başlayacağı ve birçok etkinliği kapsadığı belirtildi.
Vali Güvençer de projeyi çok beğendiğini belirterek mevzuat kapsamında her türlü desteği vermeye hazır olduğunu dile getirdi.
(AY-Y)

17.08.2017 18:59:11 TSI
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