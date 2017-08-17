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Artvin'de DOKA Toplantısı yapıldı



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ARTVİN (İHA) - Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen yatırım ve projelerin değerlendirildiği toplantı Artvin Valiliği'nde yapıldı.

Artvin Valisi Ömer Doğanay başkanlığında valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Artvin AK Parti Milletvekili İsrafil Kışla, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve kurum müdürleri katıldı.

Artvin'in DOKA'nın desteklerinden daha fazla yararlanması gerektiği ifade eden Vali Doğanay, bu konuda bütün kurum ve kuruluşların özenle çalışması gerektiğini söyledi. Artvin'in turizm kenti olma hedefini vurgulayan Vali Doğanay, bu kapsamda teknik ve mali destekten daha fazla yaralanmanın bu hedefe ulaşmada önem arz ettiğini ifade ederek bu toplantının bu çerçevede önem arz ettiğini dile getirdi.

Toplantıda DOKA Artvin Ofis Temsilcisi Berna Kiriş Turna Artvin'deki projelere verilen maddi ve teknik destekler hakkında bir sunum yaptı. Toplantı Artvin'de uygulanabilecek projelere ilişkin yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman kurum olarak Artvin'e 20 milyon liralık bir destek verdiklerini söyledi. Adıyaman "Bu desteklerimizin arasında hem kamu kurumlarına hem de özel sektöre verdiğimiz destekler var. Ağırlıklı olarak turizm alanında desteklerimiz oldu. İmalat sanayi ve tarıma dayalı üretim noktasında da desteklerimiz mevcut. Bundan sonra turizm odaklı kalkınma modelini Artvin için öne çıkarmayı planlıyoruz" dedi.

Artvin'de çok önemli turizm destinasyon noktalarının olduğunu ancak bunların yeteri kadar turizme kazandırılamadığını kaydeden Adıyaman "Örneğin Dünyanın En Büyük ikinci kanyonu olan Cehennem Deresi Kanyonu burada ama turizme pek kazandırılamamış. Burasını turizme açmanın planlarını yapmalıyız. Türkiye'nin en zengin bitki çeşitliğine sahip ili Artvin'de neden botanik park olmasın. Artvin endemik bitki ve aromatik bitkiler açısından zengin bir il. Bu özelliğimizi botanik park olarak değerlendirmek için fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. Murgul ilçemizde bir bakır kültürü var. Burada maden müzesi düşünülebilir. Bununla ilgilide çalışmalarımız var" diye konuştu.

Artvin'in eşsiz bir doğa güzelliği ve kendine has bir yaşam kültürü olduğunu kaydeden Adıyaman 'Turizm Odaklı Kalkınma Modeli' kapsamında Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili Havzasında ve diğer ilçelerde eko turizm koyları oluşturularak, butik şehir anlayışıyla ilde turizme ivme kazandırılabileceğini söyledi.

Yöresel ürünlerinde turizme katkı sağlayıp ekonomik girdi sağlayacağını belirten Adıyaman, bu kapsamda Artvin Ticaret ve Sanayi Odası ve Hopa Ticaret ve Sanayi Odasının başvurularıyla Artvin Yatık Döneri, Silor, Artvin balı, gorcolo peyniri, hamsili ekmek ve laz böreğinin Artvin'in yöresel ürünleri olarak tescillenmesi için patent enstitüsüne başvuru yapıldığını söyledi.

(HFD-ÖS-Y)



17.08.2017 19:00:50 TSI

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