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Bilecik'te öğrenciler yeni otogarda karşılanıyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi, 2017-2018 akademik yılı kayıtları dolayısıyla ilimize gelen öğrenci ve ailelerini, yeni şehirlerarası otobüs terminali ile yeni öğrenci otağında karşılıyor.

Bilecik Belediyesi çalışanları, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine kayıt yaptırmak üzere gelen öğrenciler ile misafirlerini, yeni şehirlerarası otobüs terminali ile yeni öğrenci otağında karşılıyor. Öğrenci ve ailelerine Bilecik'i tanıtıcı broşür, kitap ve görselleri takdim ederken, Bilecik'e özgü ayva ve nar lokumu ikram etti.

Öte yanda Bilecik Belediyesi tarafından üniversite yerleşkesine kazandırılan ve öğrencilere birçok alanda hizmet veren yeni öğrenci otağında çay ikram edildi.

(CKT-Y)



17.08.2017 19:15:27 TSI

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