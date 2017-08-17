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Başkan Eşkinat'tan Genç Sporculara malzeme desteği

17 Ağustos 2017 Perşembe, 19:17
Başkan Eşkinat'tan Genç Sporculara malzeme desteği

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularına malzeme desteğinde bulundu. Yüzme ve Tekvando sporcularına çeşitli malzemeler hediye eden Eşkinat, genç sporculardan madalya sözü aldı.
Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nde lisanslı olarak spor yapan 51 sporcuya Süleymanpaşa Belediyesi tarafından malzeme desteği gerçekleştirildi. Malzemeleri sporculara Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Deniz Taner takdim ettiler. Malzeme teslim töreninde sporcuların yanı sıra aileler de katıldı.

Yüzme ve Tekvando sporcuları yeni malzemelerine kavuştu
Törende 45 yüzme ve 6 Tekvando sporcusuna malzeme dağıtıldı. Yüzücülere birer adet çanta, eşofman takımı, bone, şort, tişört, şapka ve havludan oluşan 7 parçalık set hediye edilirken, Tekvando sporcularına ise 6 adet koruyucu yelek, 12 çift kol koruması, 4 adet kapalı kask, 12 çift müsabaka eldiveni, 12 çift ayak üstü koruması, 1 adet müsabaka kaskı, 6 adet raket ellik ve 6 adet darbe yastığı verildi.

"Yeter ki sporla ilgilensinler, biz hep yanlarındayız"
Törende sporcularla tek tek ilgilenen Başkan Eşkinat, her birine yaptıkları sporla ilgili malzemeleri hediye ederek katılacakları müsabakalardan madalya ile dönmelerini beklediğini söyledi. Başkan Eşkinat, belediye olarak gençleri spor ve sanatın çeşitli dallarına yönlendirmeyi görev kabul ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:
"Belediye olarak çocuklarımıza ve gençlerimize yeni kapılar açmak, yeni ufuklar göstermek ve imkanlar sağlamakla yükümlü olduğumuzu düşünüyorum. Bu yükümlülüğü elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. Spor kulübümüz bünyesinde lisanslı olarak spor yapan genç arkadaşlarımıza yaptıkları spora daha iyi yoğunlaşabilmeleri ve branşlarında ilerleyebilmeleri için destek olduk. Onlar sıkı bir şekilde çalışmaya devam ettikleri sürece biz de maddi-manevi her zaman yanlarında olacağız. Yeter ki gençlerimiz sporla, sanatla ilgilensinler."

Eşkinat'la hatıra fotoğrafı çektirdiler
Törende yeni malzemelerine kavuşan öğrenciler mutluluğu, aileler ise gururu yaşadı. Çocuklarının spor yapmasından son derece mutlu olduklarını dile getiren veliler, spora ve sporculara destek veren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'a teşekkür ettiler. Tören sporcular ve ailelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi.
(HLD-MEF-Y)

17.08.2017 19:17:57 TSI
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