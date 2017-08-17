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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Minik dostlarımız Süleymanpaşa Belediyesi ile güvende

17 Ağustos 2017 Perşembe, 19:19
Minik dostlarımız Süleymanpaşa Belediyesi ile güvende

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar vatandaşların takdirini kazanmaya devam ederken yaz sıcaklarında sokaktaki dostlarımızın olumsuzluk yaşamaması için beslenme odakları arttırılıp su kapları yenileniyor.
Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında sokakta yaşayan kedi, köpek ve kuşlar için beslenme odakları ve sokak hayvanlarına ait kulübeler her gün mama ile doldurulurken su kaplarının temizliği ve bakımını da büyük bir titizlikle yapılıyor.

Mamamatikler hem çevre hem de sokaktaki canlar için çalışıyor
Süleymanpaşa Belediyesi, şehrin çeşitli yerlerinde hizmet veren hem geri dönüşüme özendirmek hem de sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırladığı mamamatikler ile de sokak hayvanlarının yanında oluyor.

Yaralanan minik dostlarımız için acil müdahale ekibi
Çağrı merkezi aracılığı ile 24 saat hizmet veren acil müdahale ekibi de yaralanan dostlarımızın bakımlarını Süleymanpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde gerçekleştirirken iyileşerek sağlığına kavuşan minik dostlarımız tekrar doğal yaşam alanlarına geri bırakılıyor.
(HLD-MEF-Y)

17.08.2017 19:19:06 TSI
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