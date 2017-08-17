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Ayvalık'ta Kent Konseyi 17 Ağustos felaketini unutmadı



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 17 Ağustos 1999 yılında yaşanılan Marmara Depremi anlamlı bir etkinlikle anıldı.

Bu kapsamda Ayvalık Kent Konseyi bünyesindeki AYKUT ( Afet Organizasyonu ve Arama Kurtarma) Çalışma Grubu tarafından ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bir stant kurulara, broşürler dağıtılarak, deprem bilincine yönelik vatandaşlara bilgilendirilmelerde bulunuldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli; 17 Ağustos 1999 günü İzmit, Adapazarı, Gölcük, Yalova ve İstanbul'da meydana gelen büyük depremde halkın güvenli barınma hakkı ve sağlığı yok sayılarak dayanaksız inşa edilen evler ve kontrolsüz yapılaşma nedeniyle binlerce insanın hayatını kaybettiğini ve binlercesinin de evsiz kaldığını hatırlattı.

Filiz Karayelli yaptığı açıklamada, "Üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen acımız, hüznümüz halen taze. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de depremler olacaktır. Buna hazırlıklı olmalıyız. Bu sebeple, yaşanan acıların tekrar yaşanmaması için halkımızda farkındalık yaratmak ve hakkımızı deprem konusunda bilinçlendirmek amacıyla Ayvalık Kent Konseyi olarak AYKUT ( Afet Organizasyonu ve Arama Kurtarma) Çalışma grubumuz ile Cumhuriyet alanında stant açıp broşür dağıtımı yaptık" dedi.

Stantta; "Deprem değil, tedbirsizlik öldürür" sloganıyla pankartlar asıp, sinevizyon gösterimlerinde bulunduklarını belirten Başkan Karayelli, 17 Ağustos depreminin 18.yıldönümünde depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşları da saygıyla andıklarını sözlerine ekledi.

17 bin 480 kişi hayatı kaybetmişti

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve "asrın felaketi" olarak tanımlanan Marmara Depremi, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova ile civar il ve ilçelerde yıkıma yol açmıştı. 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen ve 45 saniye süren 7,4 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açmıştı. Bu büyük felakette 17 bin 480 kişi hayatını kaybetmiş, 43 bin 953 kişi yaralanmıştı.

(SS-UGR)



17.08.2017 19:37:22 TSI

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