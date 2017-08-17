ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ayvalık'ta arka sokaklar yayalara geçit vermiyor

17 Ağustos 2017 Perşembe, 19:38
Ayvalık'ta arka sokaklar yayalara geçit vermiyor

(Fotoğraflı)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin kent merkezinde bulunan arka sokaklara gelişigüzel park eden araçlar vatandaşa geçit vermiyor.
Turizm sezonunun en yoğun yaşandığı bu günlerde kış nüfusu Bütünşehir Yasası çerçevesinde Altınova ve Küçükköy beldeleriyle köylerle birlikte 70 bin, turizm sezonunun en yoğun olduğu bu günlerde ise 450-500 bin civarlarına ulaştığı Ayvalık'ta merkez mahallelerin ara sokaklarında yaya ulaşımını sağlayan dar sokaklara araç park edilmesi vatandaşlarla ilçeyi ziyaret eden turistleri adeta çileden çıkarıyor.
Sorumsuz araç sürücülerinin otopark ücreti ödememek için zaten dar olan merkez mahallerindeki ara sokaklara gelişi güzel araçlarını park etmesine tepki gösteren vatandaşlar, "Gündüz saatlerinde pek olmasa da, özellikle hava karardıktan sonra söz konusu arka sokaklardan geçebilmek imkansız hale dönüyor. Bu yüzden de Ambulans, İtfaiye ve benzeri acil yardım araçlarının olası vakalar karşısında bu sokaklardan özellikle gece saatlerinde geçebilmeleri mümkün değil" dedi.
(SS-UGR)

17.08.2017 19:38:59 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Burhaniye'de yazlıkçılar cami arsası istiyor
YEREL

BURHANİYE'DE YAZLIKÇILAR CAMİ ARSASI İSTİYOR
Ayvalık'ta Kent Konseyi 17 Ağustos felaketini unutmadı
YEREL

AYVALIK'TA KENT KONSEYİ 17 AĞUSTOS FELAKETİNİ UNUTMADI
Vali Yazıcı'dan gaziler ve şehit ailelerine anlamlı ziyaret
YEREL

VALİ YAZICI'DAN GAZİLER VE ŞEHİT AİLELERİNE ANLAMLI ZİYARET
ürk Ocakları'nda Korucuoğulları dönemi
YEREL

ÜRK OCAKLARI'NDA KORUCUOĞULLARI DÖNEMİ
Karesi'de parklara çatılı piknik masaları
YEREL

KARESİ'DE PARKLARA ÇATILI PİKNİK MASALARI
Burhaniye'de Kuvvayi Milliye Bulvarı asfaltlanıyor
YEREL

BURHANİYE'DE KUVVAYİ MİLLİYE BULVARI ASFALTLANIYOR
Burhaniyeli turizmciler bayramdan umutlu
YEREL

BURHANİYELİ TURİZMCİLER BAYRAMDAN UMUTLU
Burhaniye Koca cami de hatim töreni
YEREL

BURHANİYE KOCA CAMİ DE HATİM TÖRENİ
Balıkesir'de çıkan 181 yangında 45 hektar alan yandı
YEREL

BALIKESİR'DE ÇIKAN 181 YANGINDA 45 HEKTAR ALAN YANDI
Balıkesir ve Şırnak arasında gönül köprüsü kuruldu
YEREL

BALIKESİR VE ŞIRNAK ARASINDA GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURULDU
Bağyüzü'ndeki anasınıfının protokolü Küçükköy'de imzandı
YEREL

BAĞYÜZÜ'NDEKİ ANASINIFININ PROTOKOLÜ KÜÇÜKKÖY'DE İMZANDI
Burhaniye'de Halkoyunları Şenliği devam ediyor
YEREL

BURHANİYE'DE HALKOYUNLARI ŞENLİĞİ DEVAM EDİYOR
Başpehlivan Balaban'dan, Başkan Yılmaz'a teşekkür
YEREL

BAŞPEHLİVAN BALABAN'DAN, BAŞKAN YILMAZ'A TEŞEKKÜR
Vali Yazıcı, pazarcı esnafını ziyaret etti
YEREL

VALİ YAZICI, PAZARCI ESNAFINI ZİYARET ETTİ
Dünya Şampiyonu sporcuya Vali Yazıcı'dan altın
YEREL

DÜNYA ŞAMPİYONU SPORCUYA VALİ YAZICI'DAN ALTIN
Taylıeli'nde başarılı çiftçi komşularına örnek oldu
YEREL

TAYLIELİ'NDE BAŞARILI ÇİFTÇİ KOMŞULARINA ÖRNEK OLDU
Burhaniye'de tekne turları ilgi gördü
YEREL

BURHANİYE'DE TEKNE TURLARI İLGİ GÖRDÜ
Şırnak'li öğrenciler Balıkesir'de
YEREL

ŞIRNAK'Lİ ÖĞRENCİLER BALIKESİR'DE
Burhaniye'de salçalık biber kazandırdı
YEREL

BURHANİYE'DE SALÇALIK BİBER KAZANDIRDI
Dursunbey Orman Müdürü Fahri Atalay oldu
YEREL

DURSUNBEY ORMAN MÜDÜRÜ FAHRİ ATALAY OLDU
Dursunbey CUP'ta Şampiyon Menteşspor
YEREL

DURSUNBEY CUP'TA ŞAMPİYON MENTEŞSPOR