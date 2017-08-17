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Ayvalık'ta arka sokaklar yayalara geçit vermiyor



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin kent merkezinde bulunan arka sokaklara gelişigüzel park eden araçlar vatandaşa geçit vermiyor.

Turizm sezonunun en yoğun yaşandığı bu günlerde kış nüfusu Bütünşehir Yasası çerçevesinde Altınova ve Küçükköy beldeleriyle köylerle birlikte 70 bin, turizm sezonunun en yoğun olduğu bu günlerde ise 450-500 bin civarlarına ulaştığı Ayvalık'ta merkez mahallelerin ara sokaklarında yaya ulaşımını sağlayan dar sokaklara araç park edilmesi vatandaşlarla ilçeyi ziyaret eden turistleri adeta çileden çıkarıyor.

Sorumsuz araç sürücülerinin otopark ücreti ödememek için zaten dar olan merkez mahallerindeki ara sokaklara gelişi güzel araçlarını park etmesine tepki gösteren vatandaşlar, "Gündüz saatlerinde pek olmasa da, özellikle hava karardıktan sonra söz konusu arka sokaklardan geçebilmek imkansız hale dönüyor. Bu yüzden de Ambulans, İtfaiye ve benzeri acil yardım araçlarının olası vakalar karşısında bu sokaklardan özellikle gece saatlerinde geçebilmeleri mümkün değil" dedi.

(SS-UGR)



17.08.2017 19:38:59 TSI

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