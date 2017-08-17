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Burhaniye'de yazlıkçılar cami arsası istiyor



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Pelitköy sahilinde otaran yüzlerce yazlıkçı cami arsası bekliyor. 5 yıldan bu yana çadırda namaz kıldıklarını anlatan Ramazan Kaplan, cami arsası için çalmadık kapı bırakmadıklarını söyledi.

Pelitköy sahilinde caminin olmaması 10 binlerce vatandaşın mağduriyetine neden oldu. Pelitköy Sahili Cam Yaptırma Derneği'ni kuran vatandaşlar, cami arsası için çalmadık kapı bırakmadı. Cami arsası gösterilmesini istediklerini bildiren Dernek Başkanı Ramazan Kaplan," Cami arsası için çalmadık kapı bırakmadık. Son olarak Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'ya konuyu anlattık. Vali Yazıcı 'da ilgileniyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden ve Burhaniye Belediyesinden arsa bekliyoruz. 5 yıldır zeytin ağaçlarının altındaki çadırda namaz kılıyoruz" dedi.

(FT-UGR)



17.08.2017 19:40:51 TSI

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