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Gediz'de sel baskını



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yaklaşık 1 saat süren sağanak yağmur, bazı yerleşim alanlarında su baskınına, bazı köylerde de tarım arazilerinin zarar görmesine neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, aşırı yağmur sonrası Gökler- Sazköy-Muratdağı yolu, çökme ve moloz yığınları dolayısıyla trafiğe kapandı. İlçeye bağlı bazı köylerde sel suları sebebiyle tarım arazilerinin de zarar gördüğü bildirildi.

Evlerinin alt katları sular altında kakan vatandaşlar sel sularını kendi imkanlarıyla tahliye etti.

Öte yandan, Erdoğmuş köyünde Hasan Kuru isimli vatandaşın evine yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangının Gediz İtfaiye ekiplerince kontrol altına alındığı ve yangında maddi hasar meydana geldiği belirtildi.(YD-EFE)



17.08.2017 20:05:09 TSI

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