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Milas'ta Bayrak Tepe kül oldu



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde yer alan ve halk arasında 'Bayrak Tepe' olarak adlandırılan Tavşan Dağı bölgesinde yangın çıktı. Yangın bölgede bulunan zeytin ağaçlarına zarar verirken, itfaiye ekipleri alevlerin yeni dikilen çam ağaçlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Milas'ın yerleşim bölgesine yakın olan Tavşan Dağı'nda yangın çıktı. Yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle bölgeye Milas Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri sevk edilerek müdahalede bulunuldu.

Havanın rüzgarlı olması sebebiyle kısa sürede yayılan yangın zeytin ağaçlarına zarar verirken, tepenin yeşillenmesi amacıyla yaklaşık on yıl önce dikilen çam ağaçlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi.

Yangının yerleşim yerlerine de yakın bir bölgede olması nedeniyle alevlere bölgede ikamet eden vatandaşlar, güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri de yoğun çaba sarf edip kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Yaklaşık 20 dekarlık bir alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

(ÇP-MB-Y)



17.08.2017 21:34:27 TSI

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