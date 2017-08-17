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Jandarma ve polisten ortak operasyon

17 Ağustos 2017 Perşembe, 21:38
Jandarma ve polisten ortak operasyon

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda bir evin bahçesinde Hint keneviri ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri ile jandarma ekipleri Bölücek Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda evin bahçesinde 60 ila 90 cm arasında uzunluğu olan 7 adet Hint keneviri bitkisi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
(VK-OA-Y)

17.08.2017 21:40:43 TSI
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