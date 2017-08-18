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Şiddetli yağış Altıntaş'ın köylerinde etkili oldu



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ve köylerinde yaklaşık 1 saat süren yağmur, sokak ve caddeleri göle dönüştürdü.

Altıntaş'ın Saraycık köyünde sağanak halinde yağan yağmur etkili oldu. Yaklaşık 1 saat aralıksız süren yağmurda cadde ve sokaklar göle dönüşürken, araçlar güçlükle ilerledi. Köyde bulunan tarım alanları sular altında kalırken 2 telefon direğinin şiddetli yağıştan dolayı devrildiği öğrenildi.

Saraycık köyü muhtarı Mustafa Güler, "Etkili bir sağanak yağış oldu. Öyleki köydeki birçok vatandaşımız evlerine gidemedi ve kahvehanelerde mahsur kaldı. Rabbim afatından korusun''ifadelerini kullandı.(YD-EFE)



18.08.2017 08:22:18 TSI

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