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Şaphane'de Yaz Kur'an Kursu sona erdi



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Yaz Kur'an Kursu düzenlenen törenle sona erdi.

Şaphane Sinema Salonunda duzenlenen programa Kaymakam Oltan Bayraktar, Şaphane İlçe Müftü Vekili Mustafa Turköz, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Oltan Bayraktar düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ''Geleceğin sahipleri olan çocuklarımızı imanlı irfanlı olması için gönderen anne ve babalara, kursumuzun açılmasına sebep olan, gayret gösteren, maddi manevi katkı sağlayan Şaphane halkımıza, İlçe Müftü Vekilimiz Mustafa Turköz ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum'' dedi.

Düzenlenen programda mezun olan 55 öğrenciye Şaphane Müftülüğü tarafından çeşitli hediyeler verildi. Anadolu lisesi Yurdunda yatılı olarak kalan ve Kur'an'ı Kerim'i okumayı öğrenen 6 - 10 yaş gurubu öğrencilerin hazırladığı tiyatro gösterileri ve şiirler büyük beğeni topladı.(YD-EFE)



18.08.2017 08:26:27 TSI

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