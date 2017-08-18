YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milletvekili Musta Şükrü Nazlı Şaphane'de

Milletvekili Musta Şükrü Nazlı Şaphane'de



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Şaphane ilçesine Çinigaz Genel Müdürü Rasim Akdoğan ile birlikte çalışma ziyaretinde bulundu.

Nazlı ve Akdoğan'ı AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır karşıladı.

Çakır, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı ve Çinigaz Genel Müdürü Rasim Akdoğan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yatırım programına alınan Simav doğalgaz hattının Abide üzerinden gidecek olmasından dolayı Şaphane ilçemizinde bu hizmetten yararlanması için iştişarelerde bulunduk. Kendileri bu konuda gerekli araştırmaların yapılması için destek olacaklarını söylediler. Şaphane için oldukça önemli olan bu hizmetin önemini anlattık. İnşallah güzel şeyler olacak'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)



18.08.2017 08:30:11 TSI

NNNN

