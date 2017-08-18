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Milletvekili Musta Şükrü Nazlı Şaphane'de

18 Ağustos 2017 Cuma, 08:27
Milletvekili Musta Şükrü Nazlı Şaphane'de
Milletvekili Musta Şükrü Nazlı Şaphane'de

(Fotoğraflı)

Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Şaphane ilçesine Çinigaz Genel Müdürü Rasim Akdoğan ile birlikte çalışma ziyaretinde bulundu.
Nazlı ve Akdoğan'ı AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır karşıladı.
Çakır, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı ve Çinigaz Genel Müdürü Rasim Akdoğan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yatırım programına alınan Simav doğalgaz hattının Abide üzerinden gidecek olmasından dolayı Şaphane ilçemizinde bu hizmetten yararlanması için iştişarelerde bulunduk. Kendileri bu konuda gerekli araştırmaların yapılması için destek olacaklarını söylediler. Şaphane için oldukça önemli olan bu hizmetin önemini anlattık. İnşallah güzel şeyler olacak'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)

18.08.2017 08:30:11 TSI
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