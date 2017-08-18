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Vali Aktaş Kapadokya havalimanında incelemelerde bulundu

18 Ağustos 2017 Cuma, 08:47
Vali Aktaş Kapadokya havalimanında incelemelerde bulundu
Vali Aktaş Kapadokya havalimanında incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, geçtiğimiz aylarda bakım, onarım ve pistte yapılacak yenileme çalışmaları nedeniyle bir süre hizmete kapatılan Kapadokya Havalimanı sahasında incelemelerde bulundu.
İncelemelerde Vali Aktaş'a, Gülşehir Kaymakamı Çağlar Tekin, Kapadokya Havalimanı Müdürü Mehmet Muslu ve Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğünden gelen yetkililer eşlik etti.
Çalışmaların en kısa sürede bitirilmesi için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Vali Aktaş, Kapadokya Havalimanının herhangi bir durum olmadığı takdirde Kasım ayının ilk haftasında hizmete açılabileceğini belirterek bu hizmetin bölge turizmin açısından büyük önem arz ettiğini kaydetti.
(COŞ-SK)

18.08.2017 08:50:19 TSI
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