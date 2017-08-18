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Afyon sakızı yakalatan 4 kişi gözaltına alındı

18 Ağustos 2017 Cuma, 08:49
Afyon sakızı yakalatan 4 kişi gözaltına alındı

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devriye görevi esnasında şüphenilen bir araçtan Afyon sakızı ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devriye görevi esnasında sokak arasında şüphenilen bir araç içerisinde bulunan F.T., F.Y. ve H.İ.G isimli şahsın üzerinde arama yapıldı. H.İ.G. isimli şahsın üzerinden 10 gram Afyon sakızı ele geçirilirken şüpheli uyuşturucu maddeyi yabancı uyruklu bir şahıstan aldığını itiraf etti. Yabancı uyruklu A.E. isimli şahsın evinde yapılan aramada ise toplamda 21.29 gram Afyon sakızı ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan F.T., F.Y. ve H.İ.G. isimli şahıslara "uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak" suçlarından A.E. isimli yabancı uyruklu şahsa ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak" suçlarından yasal işlem yapılarak adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
(COŞ-SK)

18.08.2017 08:52:04 TSI
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