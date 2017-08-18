ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İşitme engelliler için Umre Ödüllü Bilgi Yarışması yapıldı

18 Ağustos 2017 Cuma, 08:54
İşitme engelliler için Umre Ödüllü Bilgi Yarışması yapıldı
İşitme engelliler için Umre Ödüllü Bilgi Yarışması yapıldı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ve İl Müftülüğü İşitme Engelliler Koordinatörlüğü tarafınca düzenlenen 'İşitme Engelliler İçin Umre Ödüllü Bilgi Yarışması' yapıldı.
Sınav ve mülakata, İl Müftü Vekili Tandoğan Topçu, İl Müftülüğü Engelliler Koordinatörü Kevser Serap Eliaçık, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü İşaret Dili Uzmanı Neyal Yalçın, İl Milli Eğitim Gevher Nesibe Özel İş Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü İsmet Dal, Kocasinan İlçe Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Abdullah Baktır, Kocasinan İlçe Müftülüğü Hacı Seyit Delikan Camii İmam Hatibi Ahmet Kaplan, Kocasinan İlçe Müftülüğü Vaizesi Ayşe Aksakal Selçuk, Melikgazi Servet Ziya Ustaoğlu Kur'an Kursu Öğreticisi Sümeyra Arısoy ve yarışmacılar katıldı.
51 kişinin müracaat ettiği ama 30 kişinin bizzat katıldığı sınavın, komisyon başkanlığını İl Müftü Vekili Topçu, koordinatörlüğünü de İl Müftülüğü Engelliler Koordinatörü Eliaçık yaptı. 50. Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu binasında yapılan yazılı sınavda, 7 kişi, 70 ve 70'in üstünde puan alarak, sözlü mülakata katılmaya hak kazandı.
Aynı gün İl Müftülüğü hizmet binası kütüphanesinde yapılan mülakatta ise yarışmanın birincisi, İrem Balcı; ikincisi, İrem Sarı; üçüncüsü, Beyza Tanrıkulu; dördüncüsü, Ayşegül Kübra Katrancı; beşincisi, Bahar Karakoyunlu; altıncısı, Hanife Boz ve yedincisi de Meryem Aslan oldu. Başarı kaydeden ilk iki kişi İrem Balcı ve İrem Sarı'ya Umre ödülü verildi. Diğer 5 kişiye de çeşitli hediyeler takdim edildi.
Umre ödülü kazanan iki yarışmacı, ilerleyen zamanlarda, Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği bir vakitte Umre ziyaretlerini gerçekleştirecek.
(SK)

18.08.2017 08:56:57 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Vali Kamçı'nın kurum ziyaretleri devam ediyor
YEREL

VALİ KAMÇI'NIN KURUM ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR
Kadının bıçakladığı adam hastaneye kaldırıldı
YEREL

KADININ BIÇAKLADIĞI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI
Başkan Cabbar'dan kurban bağışı
YEREL

BAŞKAN CABBAR'DAN KURBAN BAĞIŞI
Avantaj Gayrimenkul sahibi Nurettin Gündoğdu:
YEREL

AVANTAJ GAYRİMENKUL SAHİBİ NURETTİN GÜNDOĞDU:
Emniyetten Kayseri'ye gelen yolculara güler yüzlü karşılama
YEREL

EMNİYETTEN KAYSERİ'YE GELEN YOLCULARA GÜLER YÜZLÜ KARŞILAMA
RH Turizm Yeni Araçlarını Teslim Aldı
YEREL

RH TURİZM YENİ ARAÇLARINI TESLİM ALDI
Türkiye Bisiklet Yol Şampiyonası Talas'ta sona erdi
YEREL

TÜRKİYE BİSİKLET YOL ŞAMPİYONASI TALAS'TA SONA ERDİ
Travma, ölüm nedenleri arasında 3. sırada yer alıyor
YEREL

TRAVMA, ÖLÜM NEDENLERİ ARASINDA 3. SIRADA YER ALIYOR
Büyükşehir'den yeni araçlar ve yeni yollar
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN YENİ ARAÇLAR VE YENİ YOLLAR
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç:
YEREL

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI MEMDUH BÜYÜKKILIÇ:
KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz:
YEREL

KTO BAŞKANI MAHMUT HİÇYILMAZ:
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Başkan Çelik'i ziyaret etti
YEREL

BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ, BAŞKAN ÇELİK'İ ZİYARET ETTİ
Kocasinan, Kayseri'yi Yemliha'da ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı
YEREL

KOCASİNAN, KAYSERİ'Yİ YEMLİHA'DA AĞIRLAMAK İÇİN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
Kocasinan'ın Modern Kurban Kesim Yerleri Bayrama Hazırlanıyor
YEREL

KOCASİNAN'IN MODERN KURBAN KESİM YERLERİ BAYRAMA HAZIRLANIYOR
FETÖ sanığı By Lock'u itiraf etti
YEREL

FETÖ SANIĞI BY LOCK'U İTİRAF ETTİ
Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, &quot;Özel okul sayısının artması eğitimde kaliteyi de artıracaktır&quot;
YEREL

FİNAL EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİM KURULU BAŞKANI İBRAHİM TAŞEL, "ÖZEL OKUL SAYISININ ARTMASI EĞİTİMDE KALİTEYİ DE ARTIRACAKTIR"
Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, &quot;Eklemlerdeki ağrıların kendi kendine geçmesini beklemeyin&quot;
YEREL

PROF. DR. SİNAN KARAOĞLU, "EKLEMLERDEKİ AĞRILARIN KENDİ KENDİNE GEÇMESİNİ BEKLEMEYİN"
Melikgazi Belediyespor Basketbol Takımı Yerel Lig'de
YEREL

MELİKGAZİ BELEDİYESPOR BASKETBOL TAKIMI YEREL LİG'DE
Melikgazi Belediyesi'nden halk pikniğine davet
YEREL

MELİKGAZİ BELEDİYESİ'NDEN HALK PİKNİĞİNE DAVET
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL

KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik: &quot;409 farklı noktada KASKİ'nin çalışmaları devam ediyor&quot;
YEREL

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA ÇELİK: "409 FARKLI NOKTADA KASKİ'NİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"
Kayseri Şeker Ar-ge Merkezi, 'iyi uygulama modeli' seçildi
YEREL

KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ, 'İYİ UYGULAMA MODELİ' SEÇİLDİ
AHUDER üyelerinin yargılanmalarına devam edildi
YEREL

AHUDER ÜYELERİNİN YARGILANMALARINA DEVAM EDİLDİ