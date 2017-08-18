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İşitme engelliler için Umre Ödüllü Bilgi Yarışması yapıldı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ve İl Müftülüğü İşitme Engelliler Koordinatörlüğü tarafınca düzenlenen 'İşitme Engelliler İçin Umre Ödüllü Bilgi Yarışması' yapıldı.

Sınav ve mülakata, İl Müftü Vekili Tandoğan Topçu, İl Müftülüğü Engelliler Koordinatörü Kevser Serap Eliaçık, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü İşaret Dili Uzmanı Neyal Yalçın, İl Milli Eğitim Gevher Nesibe Özel İş Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü İsmet Dal, Kocasinan İlçe Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Abdullah Baktır, Kocasinan İlçe Müftülüğü Hacı Seyit Delikan Camii İmam Hatibi Ahmet Kaplan, Kocasinan İlçe Müftülüğü Vaizesi Ayşe Aksakal Selçuk, Melikgazi Servet Ziya Ustaoğlu Kur'an Kursu Öğreticisi Sümeyra Arısoy ve yarışmacılar katıldı.

51 kişinin müracaat ettiği ama 30 kişinin bizzat katıldığı sınavın, komisyon başkanlığını İl Müftü Vekili Topçu, koordinatörlüğünü de İl Müftülüğü Engelliler Koordinatörü Eliaçık yaptı. 50. Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu binasında yapılan yazılı sınavda, 7 kişi, 70 ve 70'in üstünde puan alarak, sözlü mülakata katılmaya hak kazandı.

Aynı gün İl Müftülüğü hizmet binası kütüphanesinde yapılan mülakatta ise yarışmanın birincisi, İrem Balcı; ikincisi, İrem Sarı; üçüncüsü, Beyza Tanrıkulu; dördüncüsü, Ayşegül Kübra Katrancı; beşincisi, Bahar Karakoyunlu; altıncısı, Hanife Boz ve yedincisi de Meryem Aslan oldu. Başarı kaydeden ilk iki kişi İrem Balcı ve İrem Sarı'ya Umre ödülü verildi. Diğer 5 kişiye de çeşitli hediyeler takdim edildi.

Umre ödülü kazanan iki yarışmacı, ilerleyen zamanlarda, Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği bir vakitte Umre ziyaretlerini gerçekleştirecek.

(SK)



18.08.2017 08:56:57 TSI

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