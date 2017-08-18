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Kent merkezinde kurbanlıklar

18 Ağustos 2017 Cuma, 09:13
Kent merkezinde kurbanlıklar
Kent merkezinde kurbanlıklar

(Fotoğraflı)

Abdullah Söylemez
AĞRI (İHA) - Ağrı kent merkezinde bir besici tarafından mahalleye götürülen sayıları 15'i bulan büyükbaş hayvanları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Kent merkezinin en işlek caddelerinden biri olan Namık Sezgin Caddesinde dün akşam üzeri bir besici sayıları 15'i bulan büyükbaş hayvanları caddeden geçirdi. Oldukça işlek olan bir caddede hayvanları gören vatandaşlar uzun bir süre duruma anlam veremedi. Trafiğin yoğun olduğu bir saatte beklenmedik bir şekilde caddeden götürülen hayvanları gören araç sürücüleri de araçlarını durdurarak hayvanların geçmesini beklediler. Araç kornaları ve hayvanların sesleri ile şaşkına dönen esnaflar ise uzun süre hayvanların geçişini izlediler.
(AS-AA-Y)

18.08.2017 09:15:39 TSI
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