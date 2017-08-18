Lokomotifi bu hale sel getirdi
- Aşırı selden dolayı raydan çıkan lokomotifin kar tüneline çarpması sonucu maddi hasar meydana geldi
(Fotoğraflı)
VAN (İHA) - Van-Kapıköy seferini yapan tren lokomotifi, meydana gelen aşırı selden dolayı tünele çarpması sonucu maddi hasar meydana geldi.
Olay, dün öğleden sonra Van-Özalp yolu üzerinde bulunan taş ocağı mevkiinde meydana geldi. Van-Kapıköy seferini yapan DE 33 078 sefer sayılı tren, aşırı yağış sonrası meydana gelen selden dolayı lokomotifi raylardan çıkarak kar tünellerinin ilkine çarptı. Çarpmanın etkisiyle lokomotifye maddi hasar meydana gelirken, makinistler ise kazayı haifif sıyrıklarla atlattı. Olay sonrası bölgeye sevk edilen kurtarma araçları yaklaşık 8 saatlik çalışma sonucu treni Van Gar Müdürlüğü'ne götürdüler.
(EKİP-ŞAK-Y)
18.08.2017 09:25:10 TSI
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