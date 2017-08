YEREL HABERLER / YALOVA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yalova'da 12 köyün parkına toplu açılış

Yalova'da 12 köyün parkına toplu açılış



YALOVA (İHA) - Yalova'da 12 köye yapılan çocuk parkı, sosyal alan ve spor alanlarının toplu açılışı Yalova Valisi Tuğba Yılmaz ve AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel'in katıldığı bir törenle gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi tarafından 12 Köy'e yapılan park alanları düzenlenen toplu açılış töreni ile hizmete girdi. Törene Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Güneyköy'de gerçekleşen toplu açılış öncesinde konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel, "İl Özel İdaresi olarak özellikle kırsalda yürütmüş olduğumuz yol kanalizasyon, içme suyu ve tarımsal sulama hizmetlerimiz katlanarak devam ederken bu hizmetlerimizin yanısıra öncelikli kriter nüfus yoğunluğu baz alınarak her ilçemizin nüfusu yoğun 12 köyü belirlenerek sosyal alan ve çocuk oyun parkı projesinin yapımını gerçekleştirdik. Bu projeyle toplum refahı bağlamında çocukların modern ünitelerde oyun oynamaları yetişkinlere ve özellikle bayanlara jimnastik yapma imkanı sağlanarak aynı zamanda boş zamanlarını geçirecekleri ve sağlıklı yaşam standartlarını gerçekleştirmeleri için rekreatif alanlar hedefledik. Proje kapsamında her bir ünitede 1 adet kuleli çocuk oyun grubu, 1 adet döner dolap, 1 adet tahterevalli, 1 adet hayvan figürlü zıpzıp şeklinde oyun elemanlarından oluşan parklarda çevre kirliliğini önlemek adına çöp kovaları da kondu. Ebeveynlerin ve her yaştan vatandaşlarımızın faydalanabilmesi için 1 adet Japon çatılı kamelya, 2 adet de bank yerleştirdik. Yetişkinlerin spor yapmalarını sağlamak adına ise fitness aletleri düşündük. Bu parklarda taban kauçuk malzemeden yapıldı. 12 projenin yanısıra merkeze bağlı Esadiye köyünde çocuk oyun alanının bakımı yapıldı ve kamelya, bank çöp kovası ve fitness aletleri yerleştirilerek diğer 12 köyde oluşturulan alanın aynısı hizmete sokuldu. Bunların yanısıra Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği bünyesinde oluşturulan AMATEM de bu projeden faydalandırıldı. AMATEM bahçesine spor aletleri yerleştirildi. Bu proje kapsamında, Güneyköy, Kirazlı, Safran, Sugören, Soğucak, Tokmak, Dereköy, Kocadere, Çalıca, Akköy ve Kazımiye köylerimize hizmetlerimizi sunduk" dedi.

12 köyde yaptırılan parkların toplu açılışını sağlayan kurdeleyi Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel birlikte kestiler. Açılışın en ilginç karesini ise AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak verdi. Çocuklarla birlikte oyun aletlerine binen Öztabak kelimenin tam anlamıyla çocukluğunu yeniden yaşadı. Neşesi yüzünden okunan Öztabak çocuklarla eğlenirken sohbet etti.

