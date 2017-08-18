YEREL HABERLER / ERZİNCAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kadın çiftçilere sertifikaları verildi

Kadın çiftçilere sertifikaları verildi



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Kadın çiftçilerin üretime katkılarını yükseltmek ve tarımsal verimi arttırmak amacıyla kadın çiftçilere yönelik eğitim çalışmaları kapsamında Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Erzincan Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü ve Erzincan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen kurs kapsamında Merkeze bağlı Balıbeyi köyünde 25 kadın çiftçiye, sağım teknikleri ve hijyen eğitimi verildi. Eğitime katılan bayanlara düzenlenen törenle sertifika verildi.

Düzenlenen törene İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Şahin, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ömer Faruk Çelik, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Hürriyet Taşçı, şube müdürleri ve kursiyerler katıldı.

Törende konuşan İşkur İl Müdürü Ömer Faruk Çelik, son derece faydalı bir eğitim programını geride bıraktıklarını ifade ederek önümüzdeki yıllarda bu tarz eğitim programlarının devam ettirileceğini söyledi.

Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin, kurum olarak kadın çiftçilerin eğitimine önem verdiklerini ifade ederek eğitim projesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Katkılarından dolayı Erzincan Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teşekkür eden İl Müdürü Murat Şahin, açılan bu kursun kadın çiftçiler açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Balıbeyi köyünde kadın üreticilere yönelik başlatılan eğitim çalışmalarının, diğer köylerde de devam edeceğini belirten İl Müdürü Şahin şunları kaydetti: "İl müdürlüğü olarak, tarımın her döneminde aktif rol alan kadınlarımızla 2017 yılı eğitimlerine başlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda Balıbeyi köyünde 35 kadın çiftçinin katılımı ile kadınlarımıza sağım teknikleri ve hijyeni, hijyenik süt üretimi, sütün çeşitli şekillerde değerlendirilmesi, ahır bakımı ve temizliği ile ilgili eğitim verildi."

İl Müdürü Murat Şahin gerek üretilen sütün kalitesinin artırılması gerekse sağlıklı ve güvenilir gıda açısından verilen eğitimlerin son derece büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Talep gelmesi durumunda tarımın her konusunda eğitim vermeye hazır olduklarını belirten İl Müdürü Şahin, tarımda kadının aktif rol oynadığını dolayısıyla kadınların hedef kitlelerden biri olduğuna dikkat çekti.

Törende daha sonra kadın kursiyerlere sertifikaları verildi.

(FG-AA-Y)



18.08.2017 09:36:05 TSI

NNNN

