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İşitme engelliler arasında umre ödüllü yarışma düzenlendi

18 Ağustos 2017 Cuma, 09:35
İşitme engelliler arasında umre ödüllü yarışma düzenlendi
İşitme engelliler arasında umre ödüllü yarışma düzenlendi

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Türkiye Geneli 81 ilde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından işitme engellilere özel umre ödüllü yarışma düzenlendi. Düzenlenen yarışmalar neticesinde başarılı görülen işitme engelli 100 kişi umre ile ödüllendirilecek.
Erzincan'da düzenlenen yarışmaya 18 işitme engelli vatandaş katıldı. Komisyon Başkanlığını İl Müftüsü Yavuz Karabayır'ın yaptığı ve Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü Ali Şen, İşaret Dili Eğitmeni Sena Bolel ve Engelliler Koordinatörü Fatih Karakaş'ın komisyon üyesi olarak görev yaptığı yazılı yarışma sınavı, Müftülük Fuaye Salonunda yapıldı.
Yarışma neticesinde 18 kişinin arasından Ayşe Dağlı isimli işitme engelli vatandaş birinci olarak umre ödülüne hak kazandı. Yarışmaya giren diğer katılımcılar da çeşitli sürpriz hediyelerle ödüllendirildiler.
(FG-AA-Y)

18.08.2017 09:38:14 TSI
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