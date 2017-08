YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vitaminlerle gelen güzellik

- Dr. Gizem Toktaş Geylani, pürüzsüz bir cilt için stresten de uzak durmak gerektiğini söyledi



ADANA (İHA) - Adana Estelite Güzellik Merkezi kurucularından Dr. Gizem Toktaş Geylani, ciltte yaşlanmayı yavaşlatmak, zinde bir görünüm sağlamak ve geçen yıllarla birlikte kaybedilenleri yerine koyabilmek için gıda takviyeleri ile vitaminlerin büyük öneme sahip olduğunu belirterek, hayatın her evresinde kullanılması gerektiğini söyledi.



Kırışıklıklar için a vitamini

Geylani, kırışıklıkların oluşumunu geciktiren, yaşlanma etkilerini azaltan; yaşam tarzına, yaşa ve ihtiyaçlara göre uygun vitaminleri belirli aralıklarla kullanmanın gerekliliğini vurgulayarak, "Kuru ciltlerin koruyucusu E vitamini önemlidir ancak takviye olarak kullanırken aşırıya kaçmamak gerekir" dedi.

Dr. Gizem Toktaş Geylani, A vitamininin de kırışıklıkları azalttığını, aynı zamanda yağ bezelerini ve ürettikleri yağ miktarını azaltma özelliğine sahip olduğu için akne tedavisinde de faydalı olduğunu söyledi.



C vitamini leke ve sertleşmeyi azaltıyor

C vitamininin ise bağışıklık sistemini güçlendirerek, cilt dokusunda oluşan kahverengi lekeleri ve cilt yüzeyindeki sertleşmeleri azalttığını ifade eden Geylani, "Ayrıca, K vitamini mor halkaları azaltır, operasyon sonrası morarmaların şiddetini düşürebileceği gibi iyileşmesine de destek olur. B3 vitamini ise cildin savunma kalesini oluşturan yağ asitleri üretimini artırarak cildinizi nemlendirir" diye konuştu.



Stresten uzak durmak gerekiyor

Dr. Gizem Toktaş Geylani, pürüzsüz bir cilt için stresten de uzak durmak gerektiğinin altını çizerek, stresten dolayı ciltte akneler, kızarıklıklar ve alerji oluşabileceğini, bunun da sebebinin ciltteki sebum fazlalığı olduğunu söyledi. Stresin, kalbin daha hızlı atmasına ve nefes alıp vermelerin fazlalaşmasına sebep olduğunu vurgulayan Geylani, şunları kaydetti:

"Vücut hücrelerine daha az oksijen gider. Böylece kolajen ve elastin seviyesini azaltan serbest radikaller oluşturarak, çizgi ve kırışıklıklara neden olur. Stresli dönemlerde egzamanın etkisi artabilir. Stres cildin nemini azaltabilir, böylece cilt matlaşıp kurulaşır. Bu da ölü deri hücrelerin oluşmasını sağlar. Yapılan araştırmalar, yüksek stresin DNA hasarına katkıda bulunduğunu göstermektedir. DNA onarımı bozuk olursa erken yaşlanma sendromlarına yol açar. Bizi yaşlandıran tek etken, hücremizde ortaya çıkan onarılamayan DNA hasarıdır."

