Ahmetpaşa Caddesinde trafik kazası
(Fotoğraflı - Görüntülü)
Selma Kara
KAYSERİ (İHA) - Ahmetpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmek isteyen bir genç yaralandı.
Ahmetpaşa Caddesi üzerindeki Sahabiye Medresesi önünden yolun karşısına geçmeye çalışan G.Ç. (32), İ.A. idaresindeki 06 HA 8799 plakalı araca çarptı. Aracın ön camında hasar meydana geldi, başından ve boynundan yaralanan genç ambulans ile Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(SK)
18.08.2017 09:41:50 TSI
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