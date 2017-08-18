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"Cumali Ceber" özel gösterimiyle Adana'da



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Sosyal medyada fenomen olan bir karakterin ilk kez beyaz perdede sinemaseverlerle buluştuğu "Cumali Ceber: Allah Seni Alsın" filminin özel gösterimi, Adana Optimum Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirildi. Filmin başrol oyuncusu Halil Söyletmez, filmin gördüğü ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Karakteri ilk ortaya çıkardığımızda buralara geleceğimizi tahmin bile edemezdik" dedi.

Yönetmenliğini Gökhan Gök, senaristliğini Cihan Berk Berkeban'ın üstlendiği Ferhat Göçer, Ece Seçkin ve Gökhan Keser gibi isimlerin de konuk oyuncu olarak yer aldığı komedi filminde Cumali Ceber karakterine hayat veren başrol oyuncusu Halil Söyletmez, alışveriş merkezi bünyesindeki Avşar Sineması'nda seyirciyle bir araya geldi.

Vizyona girdiği ilk 3 günde 128 bin 564 kişi tarafından izlenerek, "Türkiye'nin en iyi yaz sezonu Türk filmi" unvanına sahip olan "Cumali Ceber: Allah Seni Alsın" filminin özel gösterimi için izleyiciler saatler öncesinden yerlerini aldı. Özel gösterim öncesi hayranlarıyla buluşan ve onların sorularını yanıtlayan Halil Söyletmez, verdiği esprili cevaplarla herkesi kahkahaya boğdu. Söyletmez, söyleşinin ardından sinema salonunda izleyicilerle selfie çekti.



"Mutluyuz, heyecanlıyız"

Basın mensuplarının sorularına da cevap veren Söyletmez, "Cumali Ceber"in sosyal medyada ünlenen ve sinema filmi yapılan ilk karakter olduğunu belirterek, "Mutluyuz, heyecanlıyız, gururluyuz" diye konuştu.

Halil Söyletmez, karakterin ilk 2015 yılında ortaya çıktığını belirterek, "Sosyal medyada hayat verdiğimiz bir karakterdi. İnsanlar yoğun ilgileriyle karaktere yön verdiler. 'Cumali Ceber' herkesin kendi yakınındaki insanları bulabileceği bir karakter aslında. Film için talep izleyicilerimizden geldi. Karakteri ilk ortaya çıkardığımızda buralara geleceğimizi tahmin bile edemezdik" diye konuştu.

Filmin 4 Ağustos'ta vizyona girdiğini anımsata Halil Söyletmez, "Filmin vizyona giriş tarihi olarak yaz dönemini seçtiğimizde herkes 'ne yapıyorsun, bu dönemde kimse sinemaya gitmez' dedi. Bir ilki başardık. Filmimiz vizyona girdiği ilk 3 günde 128 bin 564 kişi tarafından izlenerek, tüm zamanların en iyi yaz açılış rekorunu kırdı. Çok şaşırdım. İlk sinema filmimde böyle bir başarı yakalamak benim için gurur verici" şeklinde konuştu.



"Filmin ikincisi gelecek"

Filmi izleyenlere, "Cumali Ceber"in ikinci filminin de geleceği müjdesini veren Söyletmez, "Bu ilgiye kayıtsız kalamayacağız. Şu an 300 binin üzerinde bir gişemiz söz konusu, dalga dalga yayılmaya devam ediyor. İzleyicimizi memnun etmek görevimiz. Cumali Ceber 2'yi de sevenlerimizle buluşturacağız" dedi.

Filme yönelik eleştirilere de cevap veren Söyletmez, "İyi eleştiriler de alıyoruz, kötü eleştiriler de. Bu benim ilk sinema filmim. Bu eleştiriler kendimi geliştirmem için bana yön veriyor. Eleştirilerden yola çıkarak, diğer projelerimi daha iyi bir şekilde hazırlayıp, izleyicilerime sunacağım" diye konuştu.

(ELF-Y)



18.08.2017 09:42:26 TSI

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