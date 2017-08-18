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Kayseri MÜSİAD'dan Aydın MÜSİAD'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Ali Soydemir

AYDIN (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şube Yönetimi, MÜSİAD Aydın Şubesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında derneğin Nazilli'de bulunan yönetim binasında ağırlanan konuk işadamlarına, MÜSİAD Aydın Şube Başkanı Murat Aksüt ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

MÜSİAD Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerinin 2 gün sürecek olan Aydın, İzmir ve Manisa ziyaretleri kapsamında ilk olarak Aydın'a gelen dernek üyelerine Nazilli Belediyesi tarafından işletilen Menderes Balık ve Et Restoranda öğle yemeği verildi. Yemeğin ardından MÜSİAD Aydın Şubesinin yönetim yeri olan Nazilli'deki binasına geçildi. Burada incir başta olmak üzere çeşitli ikramlarla ağırlanan konuk dernek üyelerine bina gezdirilerek faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Aydın Dernek Başkanı Murat Aksüt ve Kayseri Dernek Başkanı Nedim Olgunharputlu, ziyaret kapsamında karşılıklı olarak birbirlerine günün anısına plaket verdiler.



Ziyaretin bu günle sınırlı kalmayacağını ve karşılıklı ticari ilişkilerin temellerini bu ziyaretle atacaklarını ifade eden MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, "Manisa, İzmir ve Aydın olarak 3 şehirlik bir bölge ziyareti programımız var. Ziyaretimizin ilk ayağı olan Aydın'da MÜSİAD Aydın Şube Başkanı Murat Aksüt'ün ev sahipliğinde ziyaretimizi gerçekleştirdik. Genel merkezimizin kriterleri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle şubeler arası ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Bundan böyle ziyaretlerimizle birlikte karşılıklı ticari ilişkilerimiz de sıklaşacak. Kayseri'den farklı sektörlerden 13 üyemiz arasında yer alan Bilişim Komisyonu Başkanı Tarık Yüce, Mali İşler Komisyonu Başkanı Mustafa Özgün, Genç MÜSİAD'dan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Genç Mazlumoğlu, Başkan Yardımcımız Kemal Tekel, Basın Yayın Halkla İlişkiler Komisyonu Yönetim Kurulu Üyemiz İlhan Büyükkuş, Genç MÜSİAD Gençlik Yapılanma Başkanı Osman Hızal, Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Mustafa Karslıoğlu, Ferhat Akmermer, Başkan Yardımcımız Kemal Lekesiz ve üyemiz Ahmet Yurtlu ile beraber geldik" dedi.

"Ticari ilişkiler için önemli bir adım"

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Aydın Şube Başkanı Murat Aksüt, "Kayserili dernek üyelerimizi ağırlamaktan dolayı çok büyük mutluluk duyduk. Program kapsamında da 'karşılıklı ikili ilişkiler nasıl geliştirilebilir', 'Kayseri ile ticaret yapan üyelerimiz var ise bununla ilgili çalışma olarak ne yapılabilir' gibi konuları değerlendirdik. İki şube yönetimi arasında bilgi alışverişi hem yönetim anlamında hem de icraatlar anlamında ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimizi değerlendirdik. Bu ziyaretin iki şube için de kalkındırıcı ve geliştirici bir ortam yaratacağını düşünüyorum" dedi.

(AS-MB-Y)



18.08.2017 09:45:15 TSI

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