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İncir tünelde kuruyacak



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen 'Organik Kuru İncir Üretiminde Kalitenin Geliştirilmesine Yönelik Tünel Altında Kurutma Tekniğinin Yaygınlaştırılması Projesi' Aydın'da uygulamaya geçirilerek 40 organik incir üreticisine kurutma tüneli dağıtımı yapıldı.

Aydın'da organik kuru incir üretiminde böcek zararı, aflatoksin ve kirlenme risklerinin minimize edilmesi ve kurutma süresinin kısaltılması için yeni kurutma modellerinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla "Organik Kuru İncir Üretiminde Kalitenin Geliştirilmesine Yönelik Tünel Altında Kurutma Tekniğinin Yaygınlaştırılması Projesi" Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından uygulamaya konuldu.

Proje kapsamında kuru incir üretiminin yaygın olduğu Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar, Bozdoğan, Köşk, Efeler, İncirliova ve Germencik ilçelerinde talep eden 40 organik incir üreticisine 4x6 m. ebatlarında kurutma tüneli ve 30 adet kurutma kereveti dağıtımı yapılırken, dağıtımı yapılan kurutma tünellerinin maliyetinin üçte ikisi bakanlık tarafından karşılandı.

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Aydın ili 362.784 dekar alanda, 6.743.306 incir ağacı ile toplamda 186.124 ton incir üretmekte olup bu rakamlarla ülkemizdeki incir alanlarının % 73' ünü, toplam üretimin ise % 62' sini karşılamaktadır. Ülkemiz kuru incir üretiminin ise yaklaşık olarak % 85'i Aydın' da gerçekleşmektedir. İlimiz organik tarımda da ülkemizde ilk sırada yer almakta olup, 2016 rakamlarına göre 67.878 üretici Türkiye genelinde organik tarım üretimi gerçekleştirmekte ve bunun yaklaşık olarak beşte birine tekabül eden 12.721 üretici ilimizde bulunmaktadır. Zeytin, incir ve kestane organik olarak üretilen ürünlerimizin büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bu proje ile Aydın ve ülkemiz için önemli bir ihracat ürünü olan kuru incirin, organik olarak üretilmesinden sonra, organik kuru incir üretiminde böcek zararı, aflatoksin ve kirlenme risklerinin minimize edilmesi ve kurutma süresinin kısaltılması için tünel altında kurutma modelinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Kurulan plastik tünellerin faydasını ve zaman tasarrufunu gören diğer kuru incir üreticilerinin de gelecek yıllarda aynı yöntemi benimsemeleri sonucu kuru incir üretiminde kalite arttırılacak olup, kurutma esnasında karşılaşılan ve kaliteyi olumsuz etkileyen faktörlerin zararı en aza indirilmiş olacaktır. Organik kuru incirde kaliteli ürün miktarında sağlanan artış hem üretici, hem de işletme ve satıcılara fayda sağlayacak olup, ihracatta beklenen olumlu gelişmeler neticesinde ülke gelirimizin de artmasına temel teşkil edeceği beklenmektedir" denildi.

(OD-MB-Y)



18.08.2017 09:46:10 TSI

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