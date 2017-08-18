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TZOB başkanından üzüm açıklaması

18 Ağustos 2017 Cuma, 09:44
TZOB başkanından üzüm açıklaması
TZOB başkanından üzüm açıklaması
- TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar:
- "Kuru üzüm fiyatlarının 4 liranın altına düşmesi üreticimizi üzer"

(Fotoğraflı)

Barış Gezici
MANİSA (İHA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar kuru üzüm fiyatlarının 4 liranın altına düşmesinin üreticiyi zor durumda bırakacağını söyledi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ege Bölgesinde gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Akhisar Ziraat Odasını da ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarete Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

"İstihdamda tarım sektörü sanayi sektörünün önünde"
Türkiye'de tarımın reel sektör olduğunu belirten Şemsi Bayraktar; "Türkiye'de tarım bir reel sektördür. Fakat Türkiye'de tarımın reel sektör olduğunu bilmeyen çok önemli kesimler var. Bizim, açık alanda üretim yaptığımızı, sanayici gibi zor koşullarda üretim yaptığımızı ve doğal afetlere açık ortamlarda üretim yaptığımızı bilmeyen insanlar var. Sanayiciler kapalı alanda her türlü doğal afetten kendini koruyarak üretim yapıyor. Bizde açık alanlarda üretim yapıyoruz. 5 milyon 538 bin istihdam ile sanayiyi 160 bin geçmiş durumdayız. Reel sektör olarak ülkeye hem üretim hem de istihdam yoluyla büyük katkı sağlıyoruz. Tarımın Türkiye için önemini anlatmaya devam edeceğiz." dedi.
"Önümüzdeki yıllarda Dünya'da tarım çok önem kazanacak." diyerek açıklamasına devam eden Bayraktar, "Doğal afetler, iklim bozuklukları ve gelişmekte olan ülkelerin gıdaya olan talepleri çok değişti. Artık Çinliler pirinç yemiyor. Süt içip et yiyorlar. Bunlar ot demektir ve müthiş bir talep yaratıyor. Ayrıca biyoyakıt üretimleri hızlı bir şekilde arttı. 20 - 30 sene sonra Dünya'da ciddi anlamda açlık tehlikesi altında kalacağını gösteriyor. Şimdiden tedbirlerimizi almamız lazım. Şimdi köylerde yaşlılar ve bayanlar kaldı, gençler göç ediyor. Gençler büyükşehirlerde inşaat gibi sektörlerde çalışmak için göç ediyorlar. Bir kısmı işsiz kalıyor. Bu insanları tarımda tutmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.
Üzümde geçtiğimiz seneye benzer bir rekolte olacağını tahmin ettiğini kaydeden Bayraktar, "Üreticimiz, kuru üzüm fiyatını 4 ila 4 buçuk lira arasında istiyor. Bunun altındaki bir fiyat bizi kurtarmaz. Üzüm fiyatları 4 liranın altına düşmesi üreticimizi üzer gibi görünüyor" dedi.
(BG-SC)

18.08.2017 09:47:15 TSI
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