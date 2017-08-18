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Afete Hazır İşyeri projesi kapsamında eğitim verildi

- Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürü Serhat Bulut, işyerlerinde oluşabilecek kaza ve risk durumlarına karşı Afete Hazır İşyeri projesi çerçevesinde eğitimlerinin devam ettiği söyledi



(Fotoğraflı)



Resul Özdil

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde faaliyet gösteren maden fabrikası personeline yangın, deprem, arama kurtarma ekibinin kurulumu, KBRN, yaralı taşıma ve usulleri ve alarm ve ikaz sistemleri konularında eğitim verildi.

Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim Uzmanı Ekrem Küpelioğlu'nun sunumu, arama kurtarma ekibinin uygulamalı eğitimi öncesi konuşan Osmaniye İl Afet ve Acil Durumu Müdürü Serhat Bulut, işyerlerinde oluşabilecek kaza ve risk durumlarına karşı Afete Hazır İşyeri projesi çerçevesinde eğitimlerinin devam ettiği ifade ederek "Herhangi bir kaza durumunda öncelikle işyeri personellerinin nasıl davranması hakkında bilgilenmesi ve bu bilgilerle ilk müdahaleyi yapması büyük önem arz ettiğinden, büyük bir sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdiğimiz kapsamlı eğitimle bir işyeri çalışanlarına daha bilinçlendirme çalışması yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizlere sunduğumuz bilgilerin sadece işyerinde değil hayatın her anında sizlerin yanında olacağına inanıyoruz." dedi.

Herhangi bir afet durumunda ilk müdahalenin önemini vurgulayan Bulut "Olası bir afet durumunda uzman ekipler gelinceye kadar yakınlarınıza ve diğer vatandaşlara bilinçli bir şekilde müdahale etmeniz için "O Kahraman Benim" projesi kapsamında sizleri AFAD Gönüllüsü olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

(RSL-Y)



18.08.2017 09:54:00 TSI

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