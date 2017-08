YEREL HABERLER / OSMANİYE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İstihdam seferberliğine OSB'den 80 kişilik destek

- Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından organize sanayi bölgesinde bulunan 3 fabrikada toplam 80 kişi istihdam edilerek çalışma hayatına kazandırıldı



OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından organize sanayi bölgesinde bulunan 3 fabrikada toplam 80 kişi istihdam edilerek çalışma hayatına kazandırıldı.

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 3 fabrikada toplam 80 kişi işbaşı eğitim programı kapsamında istihdam edildi.

İl Müdürü Altunkaynak; Çalışma hayatında istihdam seferberliği kapsamında işbaşı eğitimine katılanların net asgari ücret tutarındaki maaşı, iş kazası ve meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanacağını belirterek, istihdamın kendileri için en önemli konu olduğunu ve bu doğrultuda tüm Türkiye'de olduğu gibi Osmaniye genelinde de istihdam seferberliğinin başlatıldığını vurguladı.

Osmaniye İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, "2017 yılını istihdam açısından geçen yıla oranla daha iyi noktaya getireceğiz. Çünkü 2016 yılı millet olarak olağanüstü sıkıntı ve sorunlarla mücadele ettiğimiz bir yıl olması, 15 Temmuz'dan sonra her ne kadar işsizlik oranlarında az bir artış olsa da 2017 yılının ağustos ayına kadar olan istihdamı ile geçen yılın aynı dönemine göre daha iyi seviyelere getirmiş bulunmaktayız. İstihdam seferberliğinde herkesi üretim yapmaya, taşın altına elini koymaya, birik beraberlik içerisinde işsizliğin azaltılması için canla başla mücadele etmeye davet ediyoruz. İşsiz olanlarla, işverenlerle STK'lar ile bir araya gelerek çalışma hayatını ilgilendiren iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik ve istihdam gibi önemli konularda eksiklerimiz neler, daha iyi ne yapabiliriz bunları tespit etmeye çalışıyoruz. Sene sonuna kadar özel sektör işverenlerinin mevcut çalışanlarına ilave alacakları her bir işçi için sigorta ve vergi yükümlülükleri devlet tarafından karşılanacaktır. Her bir işçi için ilave istihdam edilen kişilere 773 TL tutarındaki prim ve vergi yükümlülükleri devlet tarafından karşılanacaktır. Buradan Osmaniye'deki müteşebbislerimize seslenerek en az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak istihdam seferberliğine katılın, hem işinizi ve işgücünüzü geliştirin, hem de ilimizin geleceğine yatırımlar yaparak kazan siz olun" şeklinde konuştu.

Programa Osmaniye İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyun, İş ve Meslek Danışmanı Murat Işık ile fabrika yetkilileri katıldı.

