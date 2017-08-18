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Başkan Akay: "Nişasta bazlı şeker şekerin alternatifi olamaz"



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri Şeker 62nci olağan Genel Kurulunda konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay nişasta bazlı şekerin, şekerin alternatifi olmayacağını ancak rakibi olduğunu söyledi.

15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda gerçekleştirilen genel kurul toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Başkan Vekili Atilla Yalçın Yönetim Kurulu Üyelerinden Abdulkadir Güneş, İsmail Avşar Nizamettin Çatak, Abdullah Borazan, Özelleştirme İdaresi adına Haydar Alkan, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu üyelerinden Harun Halıcı, Hurşit Dede, Halis Lektemur, Denetim Kurulu Üyeleri, Avukat Kaan Savruk, Mehmet Güntay, Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdür V. Osman Canıtez,Genel Müdür Yardımcıları, Kayseri Şeker'in İştirakleri olan Panpet, Panenerji, Pandoğa, Kayseri Şeker Lidaş, PanPa, Pankent Şirket yöneticileri,Kayseri Pancar Kooperatifi Müdürü İsmet Aksoy, Şeker İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı katıldı.

Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Divan Başkanı olan Turhan Özer tarafından onaya sunulan Kayseri Şeker Fabrikasının 01.05.2016- 30.04.2017 tarihleri arasındaki faaliyet yılına ait faaliyet raporu, bilanço ve kar zarar hesabı oy birliği ile kabul edildi.

Kayseri Şeker'in yüzde 56'lık hissesinin Kayseri Pancar Kooperatifine, yüzde 10'luk hissesinin Türkiye Varlık Fonu, yüzde 1'i Başbakanlık Özelleştirme idaresi, yüzde 4.9'u Pankobirlik ve Pancar Motor, Konya Şeker, Amasya Şeker, Beta Ziraat Şirketleri ve Balıkesir, Alpullu, Kastamonu, Eskişehir, Afyon, Elbistan, Burdur, Konya, Ereğli, Uşak, Dinar, Elazığ, Sivas, Akşehir-Ilgın, Muş, Ankara, Çorum, Erzurum, Turhal, Erciş, Yozgat, Bor, Kırşehir Pancar Ekicileri Kooperatiflerine ait olmak üzere olmak üzere 31 ortağı bulunduğu belirtildi.

Kayseri Şeker'in en büyük ortağı olan Kayseri Pancar Kooperatifinin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında; Şeker Kurulunda atama yapılmamasından kaynaklı olarak kota harici nişasta bazlı şeker üretimi yapıldığını ve sektördeki denetimsizliğin arttığını kaydetti. Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilindiği üzere Şeker Sektörü Şeker Kurumu tarafından oluşturulan bir kurul tarafından yönetiliyordu. Şeker Kurumu Türkiye'de şeker sektöründe kotaları varıncaya kadar hem sektörü düzenleme hem de denetleme konusunda faaliyet yürütüyor idi ama bir senedir şeker kuruluna atama yapılmadı. Şeker kuruluna atama yapılmadığı için şeker sektöründe denetimsizlik maalesef ön plana çıkmaya başladı.

Şeker Fabrikalarının bu denetimsizlik karşısında yapacak bir şeyi yok. Bu denetimsizlik işinden nişasta bazlı şeker üreten firmalar kota harici de üretim yapmak suretiyle yararlanmaya başladılar Bundan dolayı da biz ve Bizim gibi şeker fabrikaları da şeker satışlarında bu manada sorunlar yaşanmaya başlandı."

Kayseri Şeker'in her şeye rağmen hedeflerinde her hangi bir sapma olmadığını belirten Başkan Akay, Kayseri Şeker'in öz kaynağında 2011 yılından 2017 yılına kadar olan 6 yıllık dönemde 176.728.822 TL den 771.938.660 TL yükseltilerek yüzde 337'lük artış ile bir Türkiye rekoruna daha imza atıldığını ve Kayseri Şeker'in tarihinde ilk defa ortaklarına son iki senedir kar payı dağıtımı gerçekleştirildiğini söyledi.

Genel Kurul katılımcıların görüşlerini belirtmesinin ardından sona erdi.

(SK)



18.08.2017 09:57:31 TSI

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