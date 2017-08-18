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BAL Liginde Nevşehirspor 5. Grupta mücadele edecek

18 Ağustos 2017 Cuma, 09:58
BAL Liginde Nevşehirspor 5. Grupta mücadele edecek
BAL Liginde Nevşehirspor 5. Grupta mücadele edecek

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Bölgesel Amatör Lig gruplarının belirlenmesinin ardından Nevşehirspor 2017-2018 futbol sezonunda 5. Grupta mücadele edecek.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) grupları yapılan kura çekiminin ardından Nevşehirspor 2017-2018 futbol sezonunda 5.grupta yer alacak. BAL ligi 5.grupta Nevşehirsporun yanı sıra Aksaray Belediyespor, Yozgatspor, Adana'dan üç takım, Kayseri'den iki takım, Hatay'dan iki takım, Niğde, Osmaniye ve Kilis'ten belirlenecek olan 13 takımın olduğu grupta üçüncü lige çıkmak için mücadele edecek.
(COŞ-SK)

18.08.2017 10:00:47 TSI
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