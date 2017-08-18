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Açıköğretim Sisteminin kalite elçileri Eskişehir'de



(Fotoğraflı)



Kadir Arslan

ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrenme Teknolojileri Araştırma Geliştirme Birimi bünyesinde 2016-2017 döneminde hayata geçirilen Kalite Elçileri projesinde ilk dönem tamamlandı.

Öğrencilerin öğrenme malzemelerini kullanırken yaşadıkları deneyimleri, bu malzemelerin daha kaliteli olması adına doğrudan ilgililere aktardıkları Kalite Elçileri projesine ilk dönem itibariyle katkı sağlayan tüm kalite elçilerine çeşitli ödüller verildi. Bu ödüller arasında projeye en fazla katkı veren üç kalite elçisine Eskişehir ziyareti ödülü verildi. Bu ödül kapsamında üç elçi, aileleriyle birlikte Eskişehir'i gezme fırsatı yakaladı. Gerçekleştirilen gezide Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nden öğretim elemanları ve öğrenciler rehberlik ederken; İzmir, Konya ve Ankara'dan gelen kalite elçileri Eskişehir'in turistik yerleri olan Odunpazarı Evleri, Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı ve Kent Park gibi mekânları ziyaret etti.



"Bu bizleri motive ediyor"

Eskişehir'i ziyaret ettikleri için mutluluklarını dile getiren kalite elçileri "Daha iyi öğrenebilmek ve diğer öğrencilerin de öğrenmesine katkıda bulunabilmek adına geliştirip kullandığımız öğrenme malzemelerini de sistemdeki yetkililere aktarabiliyoruz; bu malzemelerden diğer öğrenciler de faydalanabiliyor. Bu da Açıköğretim Sistemine daha çok aidiyet hissetmemizi sağlıyor, bizleri motive ediyor" şeklinde konuştu.

Yetkililer, Kalite Elçileri projesinin 2017-2018 öğretim döneminde de hız kesmeden devam edeceğini ve yine projeye katkı sağlayanlara sürpriz ödüller verilmeye devam edileceğini bildirdi.

(KA-Y)



18.08.2017 10:00:54 TSI

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