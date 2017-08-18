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Başkan Geçene'den yayla şenliklerine davet



(Fotoğraflı)



Dursun Ekrem Er

TOKAT (İHA) - Kınık Belediye Başkanı Hacı Yusuf Geçene, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde düzenleyecekleri yayla şenliklerine Tokat ve komşu illerde yaşayan vatandaşları davet etti.

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Kınık Belediyesi tarafından 14'üncü yılında olan Geleneksel Yayla Şenlikleri bu sene Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde Katırlık Yaylasında düzenlenecek. Kınık Belediye Başkanı Hacı Yusuf Geçene bu yıl düzenleyecekleri yayla şenliklerini, herkesin katılabileceği bir tarihe getirmek istediklerini belirterek Tokat ve çevre illerdeki vatandaşlardan Kurban Bayramının 2'inci gününe denk gelen 2 Eylül Cumartesi günü için başka planlama yapmamaları istedi.

Başkan Geçene,"Yayla şenliğimizi beldemizin en geniş mesire alanlarından birisi olan Katırlık Yaylasında düzenleyeceğiz. Birçok mahalli sanatçının sahne alacağı şenliklerimizde gelenek ve göreneklerimizi de yaşatacağız. Semahımızı, ellik halayımızı, bicov oyunumuzu katılım gösteren vatandaşlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Sadece Tokat'tan ya da Almus'tan değil, yoğunlukla İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan hemşerilerimizden de yayla şenliğimize büyük katılım bekliyoruz. Buradan sesleniyorum. Mesire alanımız da, sinemiz de, gönlümüz de geniş. Sivas, Yozgat, Çorum, Amasya, Ordu, Samsun, Gümüşhane, Giresun gibi komşularımızdan ve bölgemizde olsun olmasın ülke genelinden şenliklerimize katılmak isteyen tüm vatandaşlarımıza kapımız açık. Hoş gelirler sefalar getirirler. Herkes rahatlıkla katılım sağlayabilsin diye şenliklerimizi resmi tatile denk getirdik" dedi.





(DEE-UY-Y)



18.08.2017 10:02:01 TSI

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