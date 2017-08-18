ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kağızman'da asfalt çalışmaları

18 Ağustos 2017 Cuma, 10:07
Kağızman'da asfalt çalışmaları
Kağızman'da asfalt çalışmaları

(Fotoğraflı)

Serkan Çağlar
KARS (İHA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın talimatıyla Kars genelinde başlatılan sıcak asfalt çalışmaları sürüyor.
"Kars ve diğer ilçelerin ardından Kağızman'da 42 km köy yolunun sıcak asfalt yapılması başlatıldı. Hayırlı olsun" diyen Bakan Arslan, "Halkımız en iyi hizmete ve yatırıma laiktir. Yeter mi bunlar yetmez. Gece gündüz demeden yeni projeler ile hizmetlerimiz devam edecektir" dedi.
(SÇ-AA-Y)

18.08.2017 10:09:41 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kağızman'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

KAĞIZMAN'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Kars'ta otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
YEREL

KARS'TA OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU: 2 YARALI
Uyuşturucu tacirleri suçüstü yakalandı
YEREL

UYUŞTURUCU TACİRLERİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Minibüs hırsızları yakalandı
YEREL

MİNİBÜS HIRSIZLARI YAKALANDI
Başkan Karaçanta, işçilerle kahvaltı yaptı
YEREL

BAŞKAN KARAÇANTA, İŞÇİLERLE KAHVALTI YAPTI