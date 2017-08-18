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Kağızman'da asfalt çalışmaları



(Fotoğraflı)



Serkan Çağlar

KARS (İHA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın talimatıyla Kars genelinde başlatılan sıcak asfalt çalışmaları sürüyor.

"Kars ve diğer ilçelerin ardından Kağızman'da 42 km köy yolunun sıcak asfalt yapılması başlatıldı. Hayırlı olsun" diyen Bakan Arslan, "Halkımız en iyi hizmete ve yatırıma laiktir. Yeter mi bunlar yetmez. Gece gündüz demeden yeni projeler ile hizmetlerimiz devam edecektir" dedi.

(SÇ-AA-Y)



18.08.2017 10:09:41 TSI

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