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Başkan Yalçın, Belediye Meclis üyeleriyle piknikte buluştu



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Belediye Meclis üyeleriyle piknikte bir araya geldi.

Pazaryeri Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda düzenlenen piknikte açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Meclis üyelerimiz ve belediye personelimizle piknikte buluştuk. İlçemize hizmetlerin gelmesinde büyük pay sahibi olan belediye personelimizle birlik beraberlik içerisinde hem bir arada bulunmak, hem de motivasyonumuzu arttırmak istişare etmek ve ailelerinin birbiri ile kaynaşmasını sağlamak için düzenlediğimiz piknik çok samimi bir ortamda geçti. Aynı zamanda tüm meclis kararlarımızı oy birliğiyle bütünlük içinde karar veren belediye meclis üyeleri ve aileleri de katıldılar. Biz büyük bir aileyiz ve biz bir oldukça beraber oldukça istişare ettikçe bugüne kadar gördüğü hizmeti gelecek günlerde daha fazlasını gireceğine inancım tamdır. Bizleri birlik beraberlik gününde yalnız bırakmayan belediye meclis üyelerine ve belediye personelime çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin" dedi.

(DA-Y)



18.08.2017 10:11:23 TSI

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